Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yükseklerinden birisi

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 240 metrelik irtifasıyla Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yükseklerinden, karayoluna en yakın cam seyir teraslarından birisi olan Torul Kalesi Cam Seyir Terası açıldığı 17 ayda 220 bin kişiyi ağırladı. Kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası arenada bilinirliği artan, adrenalin tutkunlarının mekanı olan cam seyir terasında ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara her geçen gün yenileri ekleniyor. Tarihi Torul Kalesi üzerinde bulunan cam seyir terasının Gümüşhane’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en gözde turizm merkezlerinden birisi haline geldiğini kaydeden Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, açıldığı 5 Ocak 2018 tarihinden bugüne tesisi 220 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Tesisin ilçeye kazandırdığı için önceki dönem Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu’na özel olarak teşekkür eden Özdemir, restoran ve kafeterya inşaatının devam ettiğini, yöresel ürün stantlarının hazırlandığını belirterek Torul’da ki yöresel ürünlerin yanı sıra Gümüşhane’de üretilen gümüş ürünlerini de satacaklarını kaydetti.

“Burası bizim vizyonumuz”

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde tur operatörleri ile yaptıkları görüşmelerde il dışından en az 25 bin kişilik turist kafilesini cam seyir terasında ağırlayacaklarını ve buna yönelik tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Özdemir, “Burası bizim vizyonumuz. Hem Torul hem Gümüşhane için vizyoner bir nokta. Buraya gelen insanın buradan rahat bir şekilde ayrılması lazım ki tekrar gelsin” dedi.

“Önemli olan buraya gelen insanlara ne iyi hizmeti sunmak”

Tesise gelen herkesin Tuğrulbey Otağında her türlü yemek ve içecek ihtiyacının karşılandığını kaydeden Özdemir, hem tecrübeli aşçı hem de tecrübeli garsonlarla sorunsuz bir şekilde gelenleri ağırlayacaklarını belirterek, “Önemli olan buraya gelen insanlara ne iyi hizmeti sunmak. Yolla ilgili sıkıntılarımız vardı. Yolda bariyerlerimiz eksik ve bazı virajları genişleteceğiz. Yaptıktan sonra her türlü araç buraya rahatça ulaşabilecek” diye konuştu.

“Işıklandırma ve lazerli aydınlatma çalışması yapacağız”

Cam terası daha görsel hale getirmek için ışıklandırma ve lazerli aydınlatma çalışması yapacaklarını hem Gümüşhane-Trabzon karayolundan hem de Torul ilçe merkezinden daha fark edilebilir hale getireceklerini ifade eden Özdemir, “Torul’un iki hakim noktasında cam terastan fotoğraf çekildiği zaman görülebilecek şekilde Torul yazısı yazacağız. Bu görsel açıdan daha etkili olacak” şeklinde konuştu.