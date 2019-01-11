- "Türkiye'nin verdiği destek Filistinlilerin gurur kaynağıdır"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destek, gösterdiği çaba, sergilediği tavır, ileri sürdüğü fikir ve girişimler Filistinlilerin gurur kaynağıdır. Bu, Filistin ile Türkiye arasında, iki hükümet ve iki kardeş halk arasında olan derin tarihsel ilişkilerin yansımasıdır." dedi.

Faed Mustafa, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen, "Filistin Özgür Olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Filistin halkının iyi niyetli mesajlarını iletmek için geldiğini söyledi.

Güçlenen, karşılıklı saygı ve ahlaklı iş birliğine dayalı bir barış istediklerini anlatan Mustafa, şöyle devam etti:

"Bölge halkı için güvenlik, istikrar ve gelişmeye açık; Filistin halkı için özgürlük ve bağımsızlığı garanti eden bir barış, tüm acıları, işkenceleri ve kahırla dolu geçmiş sayfasını kapatan bir barış temenni ediyoruz. Peki buna yakın mıyız, maalesef, 'hayır' diyoruz, hatta 'çok uzaklaştık' diyoruz çünkü İsrail'in planlı ve programlı yaptıkları, barış ve istikrara değil, savaş ve çatışmaya sürüklüyor. Gazze'ye saldırılıyor, abluka altına alınıyor, aç bırakılıyor ve hiçbir insan hakkı düşünmeden dünyadaki en büyük hapishane haline getiriliyor."