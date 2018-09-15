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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önündeki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Geçen yıl mayıs ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarıyla yaşanan olayların ardından tutuklu yargılanarak, 11 ay kaldığı cezaevinden geçen nisanda denetimli serbestlikle tahliye edilen Sinan Narin, Türkiye'ye geldi - Narin: -"Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah, devletimizin ve milletimizin başından eksik etmesin. Hakikaten o olmasaydı, burada olmayı gerçekten hayal bile edemezdim"

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl mayıs ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarıyla yaşanan olayların ardından tutuklu yargılanarak, 11 ay kaldığı cezaevinden geçen nisanda denetimli serbestlikle tahliye edilen Sinan Narin, Türkiye'ye geldi.

ABD'nin Washington kentinden THY'ye ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan Narin, pasaport kontrolündeki işlemlerinin ardından terminalden çıkış yaptı.

Narin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Washington'daki tutukluluk günlerinde kendisine destek veren ve yanında olan Türk milletine teşekkür etti.

Narin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıklarından dolayı minnet duyduğunu ifade ederek, "Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah, devletimizin ve milletimizin başından eksik etmesin. Hakikaten o olmasaydı, burada olmayı gerçekten hayal bile edemezdim. Cumhurbaşkanımızın heybetli yürüyüşünden zalimlerin korktuğunu, hakikaten tedirgin olduklarını orada insan daha iyi öğreniyor. O kadar yoğun işine rağmen benimle ilgilenmesi beni Türk olarak gururlandırdı." diye konuştu.

Washington'daki hapishanede kötü günler geçirdiğini, Başkan Erdoğan'dan mesajlar almaya devam etmesinin kendisi moral ve güç verdiğini kaydeden Narin, mahkeme heyetinin kendisini 10 yılla yargılandığını bildirmesinin ardından "Cumhurbaşkanımıza söyleyin, onun için canım feda, Türk milleti için canım feda. Her şey vatan için, onun için 10 değil 20 sene yatarım" dediğini aktardı.

- "Cezaevinde şartlar kötüydü"

Narin, cezasının ilk önce 4 yıla indiğini, bir yıl hapis yatmasının ardından denetimli serbestlikle tahliye olduğunu kaydederek, "Cezaevinde şartlar kötüydü. Yemek çok kötüydü. İnsan haklarından bahsediyorlar ya, cezaevinde gerçekten 11 ay hiç güneşi görmedik. Yeşil yiyecek görmedik." dedi.

ABD'deki ilgililerinin 2 hafta Türkiye'de kalmasına izin verdiğini dile getiren Narin, "İnşallah Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum. Eğer onun da programı müsait olursa. Şu anda çok meşgul. Ayrıca anne ve babamı da görmek için geldim. Yaklaşık 3 senedir onları görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Narin'i Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde, Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ulusan, Köroğlu Gençlik Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut alan, Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ile bazı yakınları Türk bayrağıyla karşıladı.

"Sinan Narin onurumuzdur" ile "şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atılan karşılamada, Narin'i yakınları sık sık tekbir getirdi.

Burada bir konuşma yapan Narin, "Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk bayrağına, Türk devletine bir de Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin sonu hep belli olur. Sonunda PKK hepten silinecektir." dedi.

Narin ile beraberindekiler özel araçlarla havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs 2017'deki ABD ziyaretinde, Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmış, olaylar sonucunda bir PKK sempatizanı ve üç Türk gözaltına alınmış,Narin tutuklanmıştı.

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