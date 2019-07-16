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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde "15 Temmuz" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:50 | Son Güncelleme

Programa, Rusya, KKTC ve Tacikistan büyükelçilerinin yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Macaristan, Oman Elçi Müsteşarları ile Kuzey Makedonya, Irak, Bosna Hersek ve Afganistan askeri ataşeleri katıldı - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç: - "15 Temmuz darbe girişimi diğer darbelerden çok daha farklı. O darbelerin hiç birinde Türk askeri silahını Türk halkına çevirerek 250 kişiyi öldürmedi. Savaş uçakları kendi meclisini ve diğer kurumları bombalamadı. Bunun sorumlusu ise Washington'dan sadece 2 saatlik mesafede yaşayan Fetullah Gülen'dir"

WASHINGTON (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde yabancı ülke temsilcilerinin de yer aldığı tören düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 15 Temmuz gecesi yaşananların derlendiği sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa, Rusya, KKTC ve Tacikistan büyükelçilerinin yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Macaristan, Oman Elçi Müsteşarları ile Kuzey Makedonya, Irak, Bosna Hersek ve Afganistan askeri ataşeleri katıldı. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası yöneticileri ile bazı üst düzey Amerikalı diplomatlar katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi destansı bir demokrasi zaferini tüm dünyaya gösterdiğini aktararak FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunun o gece net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin daha önce de darbelere şahit olduğuna ve zorlu zamanlar geçirdiğine dikkati çeken Kılıç, "15 Temmuz darbe girişimi ise diğer darbelerden çok daha farklı. O darbelerin hiç birinde Türk askeri silahını Türk halkına çevirerek 250 kişiyi öldürmedi. Savaş uçakları kendi meclisini ve diğer kurumları bombalamadı. Bunun sorumlusu ise Washington'dan sadece 2 saatlik mesafede yaşayan Fetullah Gülen'dir." dedi.

ABD yetkililerinden Gülen'in bir an önce iade edilmesini beklediklerini dile getiren Kılıç, Amerikan halkına da 11 Eylül terör saldırıları hatırlatarak Türk halkının yanında olmalarını istedi.

Kılıç, 15 Temmuz darbesinde halka ateş açılması emrini veren Gülen ve FETÖ militanlarının ABD medyasında "ılımlı Müslüman" olarak tanımlanmasına da sert tepki göstererek şunları söyledi:

"ABD yönetimi ve halkından isteğimiz, Fetullah Gülen'i sadece Türkiye'deki demokrasiye tehdit olarak düşünmemeleridir. Gülen ve bu örgüt, aynı zamanda ABD'deki demokratik sisteme de tehdit oluşturmaktadır. Ülke genelinde yönettiği 179 okul üzerinden para aklama, yolsuzluk, vergi ve vize suistimali gibi bir çok alanda hukuksuzluklar yapıyorlar."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Büyükelçi Serdar Kılıç FETÖ

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