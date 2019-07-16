WASHINGTON (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde yabancı ülke temsilcilerinin de yer aldığı tören düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 15 Temmuz gecesi yaşananların derlendiği sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa, Rusya, KKTC ve Tacikistan büyükelçilerinin yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Macaristan, Oman Elçi Müsteşarları ile Kuzey Makedonya, Irak, Bosna Hersek ve Afganistan askeri ataşeleri katıldı. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası yöneticileri ile bazı üst düzey Amerikalı diplomatlar katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi destansı bir demokrasi zaferini tüm dünyaya gösterdiğini aktararak FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunun o gece net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin daha önce de darbelere şahit olduğuna ve zorlu zamanlar geçirdiğine dikkati çeken Kılıç, "15 Temmuz darbe girişimi ise diğer darbelerden çok daha farklı. O darbelerin hiç birinde Türk askeri silahını Türk halkına çevirerek 250 kişiyi öldürmedi. Savaş uçakları kendi meclisini ve diğer kurumları bombalamadı. Bunun sorumlusu ise Washington'dan sadece 2 saatlik mesafede yaşayan Fetullah Gülen'dir." dedi.