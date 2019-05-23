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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde UNRWA'ya destek gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 07:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına destek amacıyla düzenlenen iftara ev sahipliği yaptı - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da iftara katılarak, Türkiye'nin Filistin halkına olan desteğini bir kez daha yineledi

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin ev sahipliği yaptığı, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNWRA) destek amacıyla düzenlenen iftara çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçilik Rezidansında düzenlenen iftar organizasyonu, UNRWA Washington Temsilciliği ve UNRWA’yı desteklemek üzere ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan UNRWA USA’in iş birliğinde gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen davete Washington’daki UNRWA yetkilileri, UNRWA USA Yönetim Kurulu üyeleri ve UNRWA’nın önde gelen destekçilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir topluluk katıldı.

- Bakan Yardımcısı Kıran'dan Filistin'e destek açıklaması

ABD’ye bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da iftara katılarak katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin Filistin’e, Filistinli mültecilere ve UNRWA’ya desteğini bir kez daha dile getiren Kıran, bu desteğin süreceğine işaret etti.

Bu tür organizasyonların önemine dikkati çeken Kıran, Türkiye'nin Filistin konusundaki çabalarını uluslararası kamuoyu nezdinde de sürdüreceğini dile getirdi.

Daha sonra UNRWA Washington Temsilciliği Direktörü Elizabeth Campbell ve UNRWA USA İcra Direktörü Abby Smardon da birer konuşma yaparak çalışmalarını anlattılar.

Türkiye, UNRWA Danışma Komisyonu (AdCom) Başkanlığını 1 Temmuz 2018 tarihinde bir yıllığına üstlenmişti.

27 üyesi bulunan Danışma Komisyonu, UNRWA Genel Komiserine yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere çalışmalarda bulunuyor.

Filistinli mültecilerin korunması ve hayat koşullarının iyileştirilmesi amacıyla BM Genel Kurulu kararıyla kurulan UNRWA, halihazırda 700 okulda 530 binden fazla öğrenciye eğitim sağlıyor, yılda 3.5 milyon kişiye sağlık hizmeti veriyor, 1.7 milyon mülteciye gıda ve nakdi yardımda bulunuyor, ayrıca 60’a yakın mülteci kampında altyapı desteği veriyor.

- Türk heyeti vatandaşlarla bir araya geldi

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığının organize ettiği temaslar kapsamında ABD'de bulunan Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ve CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ile beraberindeki isimlerden oluşan heyetin iftardan önce, Washington'daki Türkevi'nde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği bildirildi.shington'daki temaslarını tamamlayan heyet akşam saatlerinde New York'a geçti.

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ABD Filistin Türkiye UNRWA

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