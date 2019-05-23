Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde UNRWA'ya destek gecesi

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin ev sahipliği yaptığı, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNWRA) destek amacıyla düzenlenen iftara çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçilik Rezidansında düzenlenen iftar organizasyonu, UNRWA Washington Temsilciliği ve UNRWA’yı desteklemek üzere ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan UNRWA USA’in iş birliğinde gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen davete Washington’daki UNRWA yetkilileri, UNRWA USA Yönetim Kurulu üyeleri ve UNRWA’nın önde gelen destekçilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir topluluk katıldı.

- Bakan Yardımcısı Kıran'dan Filistin'e destek açıklaması

ABD’ye bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da iftara katılarak katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin Filistin’e, Filistinli mültecilere ve UNRWA’ya desteğini bir kez daha dile getiren Kıran, bu desteğin süreceğine işaret etti.