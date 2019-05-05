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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 03:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, başkent genelinde düzenlenen "Dünya Elçilik Turları" etkinliği kapsamında kapılarını kent sakinlerine açtı - Gün boyu 6 binden fazla ziyaretçinin akın ettiği Büyükelçilik, Washington'da en yoğun ilgi gören temsilciliklerden oldu - Büyükelçilikte ziyaretçilere Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi, ebru ve çini gibi el sanatları tanıtıldı, Türk halk dansları gösterileri ve udilerden müzik ziyafeti sunuldu

WASHINGTON (AA) - ABD'de sivil toplum kuruluşu PassportDC'nin düzenlediği "Dünya Elçilik Turları (Around the World Embassy Tours)" etkinliği kapsamında kapılarını kent sakinlerine açan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Bu yıl 12'ncisi yapılan etkinlik kapsamında başkent Washington'daki elçilikler bir gün boyunca kapılarını ziyaretçilere açarak kültürlerini tanıttı.

Bu sene 54 büyükelçiliğin katıldığı etkinlikte Türk Büyükelçiliği de yıllardır olduğu gibi yerini aldı.

Büyükelçilikte, ziyaretçilere Türk yemekleri ve tatlıları ikram edilirken, Türk kültürünün önemli unsurları ebru ve çini gibi el sanatları tanıtıldı.

Büyükelçilikte aynı zamanda ABD'de faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü ve Amerika Diyanet Merkezi stant açarak faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) bünyesinde düzenlenen ücretsiz Türkçe kurslar da misafirlere tanıtıldı.

Gün boyunca Türk halk danslarının sergilendiği etkinlikte, Amerika Diyanet Merkezine bağlı udiler de dinleyicilere Türk müziğinden örnekler sundu.

Büyükelçilikten edinilen bilgilere göre 6 binden fazla ziyaretçinin akın ettiği Büyükelçilik yerleşkesi başkentte en yoğun ilgi gören temsilciliklerden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Diyanet Merkezi PassportDC Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği

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