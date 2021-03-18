Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Göreve Başladı

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan göreve başladı.

Güven mektubunu Dışişleri Bakanlığı’na sunduğu gün Washington’da görevli Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükelçi Hasan Murat Mercan, iki ülke ilişkilerinde diyaloğun artacağı mesajı verdi.

Türk- Amerikan ilişkilerinde politikaların Ankara'da ve Washington'da belirlendiğine vurgu yapan Mercan, “Büyükelçi’nin görevi bu Türkiye'nin belirlediği politikalar ve siyaset çerçevesi içinde, bu ilişkileri en iyi şekilde o çerçeve içinde kalmak şartıyla o ilişkileri en iyi şekilde kurmak, en iyi şekilde anlatmak” diye konuştu.

‘’Bu bağlamda da bizim Büyükelçilik olarak üzerimize önemli görevler düşmektedir’’ diyen Mercan, “Bu özellikle hükümetler arası, parlamentolar arası parlamenterler arası ilişkilerde aracı olmak, bu ilişkileri karşılıklı geliştirmek ve iki ülkenin birbirini daha iyi anlaması, özellikle Türkiye bağlamında, bir Türk büyükelçisi olduğumuz için Türkiye'nin tezlerine ve pozisyonunu muhataplarımıza anlatmak, birinci görevimiz bu. Bu çerçeve içinde Büyükelçiliğimiz daha önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü girişimde, her türlü çaba içinde olacaktır” diye ekledi.