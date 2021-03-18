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Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Göreve Başladı

18.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan göreve başladı.Güven mektubunu Dışişleri Bakanlığı’na sunan Büyükelçi Mercan, iki ülke ilişkilerinde diyaloğun artacağı mesajı verdi

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Göreve Başladı

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan göreve başladı.

Güven mektubunu Dışişleri Bakanlığı’na sunduğu gün Washington’da görevli Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükelçi Hasan Murat Mercan, iki ülke ilişkilerinde diyaloğun artacağı mesajı verdi.

Türk- Amerikan ilişkilerinde politikaların Ankara'da ve Washington'da belirlendiğine vurgu yapan Mercan, “Büyükelçi’nin görevi bu Türkiye'nin belirlediği politikalar ve siyaset çerçevesi içinde, bu ilişkileri en iyi şekilde o çerçeve içinde kalmak şartıyla o ilişkileri en iyi şekilde kurmak, en iyi şekilde anlatmak” diye konuştu.

‘’Bu bağlamda da bizim Büyükelçilik olarak üzerimize önemli görevler düşmektedir’’ diyen Mercan, “Bu özellikle hükümetler arası, parlamentolar arası parlamenterler arası ilişkilerde aracı olmak, bu ilişkileri karşılıklı geliştirmek ve iki ülkenin birbirini daha iyi anlaması, özellikle Türkiye bağlamında, bir Türk büyükelçisi olduğumuz için Türkiye'nin tezlerine ve pozisyonunu muhataplarımıza anlatmak, birinci görevimiz bu. Bu çerçeve içinde Büyükelçiliğimiz daha önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü girişimde, her türlü çaba içinde olacaktır” diye ekledi.

Türkiye’nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Ankara-Washington hattında ikili ilişkiler kadar bölgesel ortak çıkarların da önemli olacağını kaydetti.

“Siyaset dediğimiz sadece ikili ilişkiler değil, Türkiye'yi ilgilendiren, ABD’yi ilgilendiren ne varsa ortak anlamda bu ilişkilerde her türlü yöntem de diyalog yolunun kapısını açık tutarak, buradaki muhataplarımıza hem yönetim olsun hem de Kongre olsun olabildiğince diyaloğu açık tutma niyetimiz var. İkincisi tabii ki bu siyaseti etkileyen think-tankler, bir takım kuruluşlar onlarla da diyaloğu yoğun bir şekilde arttırmayı arzu ediyoruz” diyen Büyükelçi Mercan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemine de dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin önemine değinen Mercaan, iki ülke arasında yaklaşık 21 milyar dolar tutarında yatırımlar olduğunu hatırlattı ve “Zaten bana sorarsanız bir Büyükelçi’nin performansını böyle ölçmek lazım. Yani siyasi işlerde ne kadar ilişkileri arttırıcı rol oynuyor, Büyükelçilik, ekonomik ilişkilerde karşılıklı ticareti, bu yatırımları niyetin ne kadar etkiliyor? Bu tür şeylere bakmak lazım” dedi.

Mercan bir diğer öncelik konusunun da Türkiye'nin, Türk kültürünün, Türk tarihinin anlatılması olduğunu dile getirerek, iki ülke halklarının birbirini tanıması, anlaması, birbirlerinin değerlerini öğrenmesinin amaçlanacağını söyledi.

Mercan Washington’a atanmadan önce Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

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