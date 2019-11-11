Türkiye'nin yabancı IŞİD'lileri iade etmesiyle ilgili neler biliniyor?

Türkiye'nin iade ettiği kişiler arasında, Suriye ve Irak'ta IŞİD ile birlikte savaşan eski Rus subay Denis Hisamov da var. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı basın servisinden 2017 yılında yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nda yüzbaşı rütbesinde askerlik yaptığı belirtilen Hisamov'un Tacikistan'a iade edildiğini açıklamıştı.

Türkiye, ABD'nin yakalanması için başına ödül koyduğu ve IŞİD'in eylemlerinin planlanmasında aktif rol alan İsmail el-İthavi'yi geçen yıl Irak'a iade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınır dışı edilen yabancı militanların sayısını 7 bin 550 olarak açıklamıştı. Bu kişilerin ne kadarının IŞİD militanı olduğu ve ne kadarının yabancı ülkelerden Suriye'ye gitmek isterken havaalanında yakalanarak iade edildiği bilinmiyor.

Ancak bu yeni bir uygulama değil. Zira Türkiye'nin son yıllarda IŞİD militanlarını ülkelerine iade ettiği biliniyordu.

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar doğrultusunda, Pazartesi günü Irak Şam İslam Devleti örgütüne (IŞİD) üye olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan kişilerin ülkelerine iade edilmeye başlandığını açıkladı.

Avrupa ülkelerinin yabancı savaşçıları vatandaşlıktan çıkararak iadelerini engelleme adımlarını eleştiren İçişleri Bakanı Soylu geçen hafta yaptığı açıklamada, IŞİD mensuplarının vatandaşı oldukları ülkeye, vatandaşlıktan çıkarılmış olsalar bile, Pazartesi gününden itibaren iade edileceğini söylemişti.

Bunun nedenleri olarak yetkililerin güvenlik kaygıları ve istihbarat faaliyetleri, toplumun tepki göstermesinden duydukları korku ve özellikle çocuklar söz konusu olduğunda zarar görmelerinin engellenmesi amacı olduğu belirtiliyor.

Londra King's College'deki Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi'nin bir raporunda, yöneticilerin, ülkeye herhangi bir yolla dönen yabancı militanlar ile ilgili genellikle açıklama yapmadığı belirtiliyor.

Bu kişiler, Türkiye'nin iade ettiği yabancı savaşçılardan sadece birkaçı. Yetkililer, iade sürecinin çoğunlukla gizlilik içinde yürütüldüğünü ve basına yansımadığını belirtiyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Haziran ayında ise Türkiye IŞİD mensubu 3 kişiyi ve 14 yaşından küçük 9 çocuğunu Fransa'ya iade etti.

Şu ana kadar kaç kişi iade edildi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, AA muhabirine yaptığı açıklamayla, yabancı savaşçıların Pazartesi günü sabah saatlerinde ülkelerine iade edilmeye başlandığını duyurdu.

Sözcü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir savaşçının, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'den sınır dışı edildiğini kaydetti, gün içerisinde bir Alman ve bir Danimarkalı savaşçının da sınır dışı edileceğini söyledi.

Açıklamaya göre, 7 Alman savaşçının da 14 Kasım'da sınır dışı edilmesi için işlemler tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre, 2 İrlandalı ve 11 Fransız da bu hafta içerisinde sınır dışı edilecek.

Bu yabancı savaşçıların, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye'de mi gözaltına alındıklarını, yoksa Türkiye'de uzun süredir mi bulundukları ise açıklanmadı.

Açıklamada sadece 2 İrlandalı ve 11 Fransız'ın Suriye'de yakalandıkları belirtildi, diğer kişilerin nerede yakalandıklarına dair bir bilgi verilmedi.