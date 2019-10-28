Türkiye'nin Yakaladığı Bağdadi'nin Yardımcısı Yakalanma Sürecinde Önemli Bilgiler Verdi

Ebu Bekir El Bağdadi’nin yakalanması sürecinde daha önce yakalanan yardımcısı Ethavi’nin verdiği bilgilerin önemli olduğu ifade ediliyor. Bağdadi’nin yardımcısı İsmail El Ethavi Türk güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Irak’a teslim edilmişti.
Reuters Haber Ajansı’na konuşan Iraklı bir güvenlik yetkilisi, “Ethawi’nin Iraklı güvenlik timlerine verdiği bilgiler, Bağdadi’nin nasıl hareket ettiği ve nerede saklandığı konusundaki bulmacanın eksik parçalarını tamamladı. Ethawi bize aralarında Bağdadi’nin de bulunduğu 5 kişiye ilişkin detaylı bilgileri verdi. Bu kişiler Bağdadi’yle Suriye içerisinde ve farklı yerlerde buluşan kişilerdi”dedi.
Bağdadi’nin yakalanması amacıyla Batılı ve Arap ülkelerinin istihbarat servisleri açısında sıkıntılı bir süreç oldu. İstihbarat servisileri uzunca bir süredir Bağdadi’nin yerini tespit etmek için çalışıyorlardı.
Iraklı güvenlik yetkililerinin Bağdadi’ye en yakın 5 isimden biri olarak nitelendirdiği Ethawi’nin yakalanması ve verdiği bilgiler Bağdadi’ye ulaşılmasındaki dönüm noktalarından biri oldu. Iraklı yetkililer, Ethawi’nin 2006 yılında El Kaide’ye katıldığı 2008 yılında Amerikan güçleri tarafından yakalanarak 4 yıl hapiste tutulduğunu belirttiler.
IŞİD’e katılmasının ardından Bağdadi’nin Ethavi’yi militanlarına din dersleri anlatma görevini verdiği biliniyor. IŞİD’in büyük oranda güç kaybetmesinin ardından Ethavi, eşiyle birlikte Suriye’ye kaçmıştı.
Bağdadi’nin yakalanması sürecindeki önemli adımlardan biri de Amerikalı, Türk ve Iraklı istihbarat yetkililerin ortak operasyonuyla 4 Iraklı ve bir Suriyeli IŞİDli yöneticilerin yakalanması oldu.
Üst düzey bir Iraklı yetkili, “Yakalanan bu kişiler bize Suriye’de Bağdadi’yle nerede buluştuklarına dair bilgileri verdiler. Bunun üzerine CIA’yle birlikte bölgeye daha fazla kaynak göndermeye karar verdik. 2019 yılının ortalarında Bağdadi’nin ailesi ve 3 yardımcısıyla, İdlib’in köylerinde oradan oraya hareket ettiğini tespit ettik” dedi.
Iraklı yetkili Suriye’deki bir ajanın İdlib’te bir pazar yerinde Ethavi’nin görüldüğünü bildirdiğini bunun üzerine bu kişinin takibe alındığını ve kaldığı evin tespit edildiğini söyledi.
Iraklı güvenlik yetkilisi, “Ayrıntıları CIA’e bildirdik onlar da geçen 5 ay boyunca uydular ve insansız hava araçlarıyla bu noktayı izlediler” dedi.
İki gün önce de Bağdadi’nin ailesiyle birlikte bir minibüse binerek başka bir köye geçtiği tespit edildi.
Bağdadi’nin son 6 ayını İdlib bölgesinde geçirdiği sanılıyor.
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