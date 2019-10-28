Türkiye'nin Yakaladığı Bağdadi'nin Yardımcısı Yakalanma Sürecinde Önemli Bilgiler Verdi

Ebu Bekir El Bağdadi’nin yakalanması sürecinde daha önce yakalanan yardımcısı Ethavi’nin verdiği bilgilerin önemli olduğu ifade ediliyor. Bağdadi’nin yardımcısı İsmail El Ethavi Türk güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Irak’a teslim edilmişti.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan Iraklı bir güvenlik yetkilisi, “Ethawi’nin Iraklı güvenlik timlerine verdiği bilgiler, Bağdadi’nin nasıl hareket ettiği ve nerede saklandığı konusundaki bulmacanın eksik parçalarını tamamladı. Ethawi bize aralarında Bağdadi’nin de bulunduğu 5 kişiye ilişkin detaylı bilgileri verdi. Bu kişiler Bağdadi’yle Suriye içerisinde ve farklı yerlerde buluşan kişilerdi”dedi.

Bağdadi’nin yakalanması amacıyla Batılı ve Arap ülkelerinin istihbarat servisleri açısında sıkıntılı bir süreç oldu. İstihbarat servisileri uzunca bir süredir Bağdadi’nin yerini tespit etmek için çalışıyorlardı.

Iraklı güvenlik yetkililerinin Bağdadi’ye en yakın 5 isimden biri olarak nitelendirdiği Ethawi’nin yakalanması ve verdiği bilgiler Bağdadi’ye ulaşılmasındaki dönüm noktalarından biri oldu. Iraklı yetkililer, Ethawi’nin 2006 yılında El Kaide’ye katıldığı 2008 yılında Amerikan güçleri tarafından yakalanarak 4 yıl hapiste tutulduğunu belirttiler.