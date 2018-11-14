"Türkiye'nin yakın ilgi ve desteğini hep yanımızda hissediyoruz"

Akıncı, 1963'ün Aralık ayından itibaren Kıbrıslı Türklerin Ada'da bir devlet örgütlenmesine ihtiyacı olduğunu belirterek, KKTC'nin kuruluşuna kadar Kıbrıs Türk yönetiminin farklı isimlerle kendi örgütlenmelerini yapmaya çalıştığını anlattı.

KKTC'nin kuruluşunu anlamak için 1963'ün Aralık ayını anlamanın önemine işaret eden Akıncı, "Bu tarih 1960'da oluşturulan ortaklık devletinin yıkıldığı ve Kıbrıslı Türklerin ortak devlet yapısının dışına itildiği tarihtir." diye konuştu.

"O tarihten sonra Kıbrıslı Türkler topluca bir arada yaşama imkanına kavuştular. Kuzey Kıbrıs’ta önce 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk federe devletini oluşturduk. Ben de onun en geç üyesiydim. O tarihte ve 1983'ün 15 Kasım’ında da KKTC kuruldu."

- "Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın ilgi ve desteğini hep yanımızda hissediyoruz"

"Bütün bu çabada Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın ilgi ve desteğini hep yanımızda hissediyoruz." ifadesini kullanan Akıncı, "Bundan dolayı Türkiye’nin gelmiş geçmiş tüm yönetimlerine teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkına bu dayanışmayı gösteren Türk ulusuna böylesi bir günde en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. KKTC bir yandan ekonomisi ve demokrasisiyle en ileri düzeye gitmek için çalışacak, diğer yandan da her zamanki yapıcı ve barışçı tavrıyla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' özdeyişine uygun olarak kalıcı barışın bu adada yerleşebilmesi için çabasını esirgemeyecektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu çabanın tek taraflı olamayacağını belirterek, bunu için Rum tarafının olası bir federal çözümde "siyasal eşitliği" içine sindirmesini zorunlu kıldığını söyledi.