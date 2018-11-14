HABER

"Türkiye'nin yakın ilgi ve desteğini hep yanımızda hissediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Bütün bu çabada Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın ilgi ve desteğini hep yanımızda hissediyoruz. Bundan dolayı Türkiye’nin gelmiş geçmiş tüm yönetimlerine teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkına bu dayanışmayı gösteren Türk ulusuna böylesi bir günde en iyi dileklerimi iletmek istiyorum" - "Rumların, 1974 yılında Yunanistan’daki faşist albaylar cuntası eşliğinde Kıbrıs'taki iş birlikçileriyle sahneledikleri darbe ve adayı Yunanistan'a bağlama girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri müdahalesini zorunlu kıldı" - "KKTC bir yandan ekonomisi ve demokrasisiyle en ileri düzeye gitmek için çalışacak, diğer yandan da her zamanki yapıcı ve barışçı tavrıyla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' özdeyişine uygun olarak kalıcı barışın bu adada yerleşebilmesi için çabasını esirgemeyecektir" - "Bu adanın toprağı da denizlerindeki zenginliği de herkese yeter. İş birliğinden, anlaşmadan, barıştan tüm taraflar kazançlı çıkar"

MURAT DEMİRCİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin kuruluşunun 35. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın ilgi ve desteğini hep yanlarında hissettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

KKTC'nin kuruluşunu anlamak için 1963'ün Aralık ayını anlamanın önemine işaret eden Akıncı, "Bu tarih 1960'da oluşturulan ortaklık devletinin yıkıldığı ve Kıbrıslı Türklerin ortak devlet yapısının dışına itildiği tarihtir." diye konuştu.

Akıncı, 1963'ün Aralık ayından itibaren Kıbrıslı Türklerin Ada'da bir devlet örgütlenmesine ihtiyacı olduğunu belirterek, KKTC'nin kuruluşuna kadar Kıbrıs Türk yönetiminin farklı isimlerle kendi örgütlenmelerini yapmaya çalıştığını anlattı.

- Rumların adayı Yunanistan'a bağlama girişimi TSK'nın askeri müdahalesini zorunlu kıldı

"Rumların, 1974 yılında Yunanistan'daki faşist albaylar cuntası eşliğinde Kıbrıs'taki iş birlikçileriyle sahneledikleri darbe ve adayı Yunanistan'a bağlama girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri müdahalesini zorunlu kıldı." diyen Akıncı, şunları anlattı:

"O tarihten sonra Kıbrıslı Türkler topluca bir arada yaşama imkanına kavuştular. Kuzey Kıbrıs’ta önce 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk federe devletini oluşturduk. Ben de onun en geç üyesiydim. O tarihte ve 1983'ün 15 Kasım’ında da KKTC kuruldu."

- "Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın ilgi ve desteğini hep yanımızda hissediyoruz"

"Bütün bu çabada Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın ilgi ve desteğini hep yanımızda hissediyoruz." ifadesini kullanan Akıncı, "Bundan dolayı Türkiye’nin gelmiş geçmiş tüm yönetimlerine teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkına bu dayanışmayı gösteren Türk ulusuna böylesi bir günde en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. KKTC bir yandan ekonomisi ve demokrasisiyle en ileri düzeye gitmek için çalışacak, diğer yandan da her zamanki yapıcı ve barışçı tavrıyla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' özdeyişine uygun olarak kalıcı barışın bu adada yerleşebilmesi için çabasını esirgemeyecektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu çabanın tek taraflı olamayacağını belirterek, bunu için Rum tarafının olası bir federal çözümde "siyasal eşitliği" içine sindirmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Son zamanlarda "siyasi eşitlik" konusunda Güney Kıbrıs'ta yapılmakta olan çarpık yorumları ve yanlış mesajları değerlendirmek durumunda kaldığını vurgulayan Akıncı, bundan ciddi şekilde üzüntü duyduğunu dile getirdi.

- "Bu adanın toprağı da denizlerindeki zenginliği de herkese yeter"

Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'in bir iş birliği haline dönüştürülebilmesi halinde bundan sadece Kıbrıslı Türkler ve Rumlar değil Türkiye ve Yunanistan'ın da kazançlı çıkacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu adanın toprağı da denizlerindeki zenginliği de herkese yeter. İş birliğinden, anlaşmadan, barıştan tüm taraflar kazançlı çıkar. Türkiye’nin Yunanistan ile olan münasebetleri de zaman içinde daha iyiye gider. Bundan bölgenin istikrarı da kazanır. Doğu Akdeniz bir gerginlik olmaktan çıkar ve bir barış ve istikrar denizi haline dönüşebilir. Bu konuda sadece KKTC iyi niyetli çabaları, iyi niyetli dileklerimiz yeterli değildir. Aynı isteğin, aynı dileğin Güney Kıbrıs’tan da gelmesi gerekiyor. Bu geldiği takdirde herkes için bunun çok daha iyi olacağını değerlendiriyorum. 35. yılda en başta Kıbrıs Türk halkına mutluluk huzur ve başarı diliyorum. Bundan sonra süreçler için. Bize bütün bu süreçlerde en yakın ilgi ve desteği gösteren Türkiye Cumhuriyeti’ne onun değerli yöneticilerine ve halkına en içten sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum."

PARTNER Kraliyette yeni kriz: Yanlarında yer almadı Kraliyette yeni kriz: Yanlarında yer almadı
Taşburun, 'çöpburun' olduTaşburun, 'çöpburun' oldu
Sivas Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım: Gençler beni bulunSivas Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım: Gençler beni bulun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kıbrıs sorunu KKTC KKTC 35 yaşında KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eminönü'nde asırlık Liman Han, Pisa Kulesi gibi eğiliyor

Eminönü'nde asırlık Liman Han, Pisa Kulesi gibi eğiliyor

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Kulisleri sarsacak iddia! Melih Gökçek Erdoğan'a isim verdi

Kulisleri sarsacak iddia! Melih Gökçek Erdoğan'a isim verdi

Sivas Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım: Gençler beni bulun

Sivas Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım: Gençler beni bulun

Bakan Varank duyurdu: Çok önemli bir politikayı 15 Aralık'ta hayata geçiriyoruz

Bakan Varank duyurdu: Çok önemli bir politikayı 15 Aralık'ta hayata geçiriyoruz

Meteoroloji'den bir kar yağışı uyarısı daha

Meteoroloji'den bir kar yağışı uyarısı daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.