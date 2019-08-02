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Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a merhem olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Yanık tedavisinde dünyada öncü rol oynayan Türk hekimler, bilgi ve deneyimlerini Pakistanlı meslektaşlarına aktardı - Pakistan'ın ileri gelen sağlık merkezlerinin sorumlu hekimleri, Avrupa'nın en büyük dünyanın ise tek seferde inşa edilen 3'üncü büyük hastanesi Ankara Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezindeki uygulamaları 4 gün boyunca yerinde inceledi - Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı: - "Orta Doğu'dan birkaç ülkeden daha böyle teklifler var. Burada yaptığımız ameliyatları ve vakaları yerinde görmek istiyorlar. Bundan sonra da kardeş ülkelerle ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Diğer bir önemli nokta Amerika, İngiltere gibi ülkelere gitmek istemiyorlar, çünkü bütün teknoloji bizde var"

DUYGU YENER - Yanık tedavisinde dünyada öncü rol oynayan Türk hekimler, bilgi ve deneyimlerini Pakistanlı meslektaşlarına aktardı.

Türkiye'nin yanık tedavisi alanında önemli sağlık merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi, kardeş ülke Pakistan'dan gelen hekimlere ev sahipliği yaptı.

Pakistan'ın ileri gelen yanık tedavi merkezlerinin sorumlu hekimleri, Avrupa'nın en büyük dünyanın ise tek seferde inşa edilen 3'üncü büyük hastanesi Ankara Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezindeki pratik ve teorik uygulamaları yerinde görme fırsatı buldu.

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanık tedavisinde çok iyi konumda olduğunu belirterek, pek çok ülkenin bunu örnek aldığını söyledi.

Tıbbi malzeme anlamında dünyada kullanılan ne varsa bu imkanlara sahip olduklarını ifade eden Yastı, "Standart konvansiyonel yarı bakım üniteleri, hidroterapi, sedyelerle seyyar duşlar ve kök hücre tedavilerinin de uygulandığı bir merkez durumuna geldik." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, plastik cerrahi uzmanları ve yanık cerrahlarının bir arada çalıştığını anlatan Yastı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yanık üzerine çıkan akademik çalışmalar son 10 yılda ciddi bir ivme gösterdi. Bu başarılar dünya çapında da yankı yapıyor. Pakistan'dan bir teklif geldi. Pakistan Yanık Derneği Başkanı Prof. Dr. Farid Ahmad Khan bizimle iletişime geçti. Daha önce İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile bu işi yaptıklarını, gelip burayı değerlendirmek istediklerini ifade etti."

- "Amerika ve İngiltere'ye gitmek istemiyorlar"

Pakistan'ın ileri gelen büyük yanık merkezlerinin hekimlerinin Ankara'da 4 gün boyunca pratik uygulamaları izlediklerini ifade eden Yastı, "Teorik eğitimlerde karşılıklı fikir alışverişi oldu. Pakistan Yanık Derneği Başkanı Prof. Dr. Farid Ahmad Khan, bize asistan ve hemşire göndermek ve eğitim almak istediklerini belirtti. Ülkemizdeki yanık yönetim modelinin, yönetmeliğin, oda, ünite, merkez ve sevk algoritmasının Pakistan'a uyarlanması için bizden çalışmalar istedi. Ayrıca bu toplantıların kardeş ülke Pakistan'la yılda bir kez yapılmasında prensip olarak mutabık kalındı." diye konuştu.

Prof. Dr. Yastı, başka ülkelerden de iş birliği tekliflerinin geldiğine işaret ederek, "Orta Doğu'dan birkaç ülkeden daha böyle teklifler var. Burada yaptığımız ameliyatları ve vakaları yerinde görmek istiyorlar. Bundan sonra da kardeş ülkelerle ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Diğer bir önemli nokta Amerika, İngiltere gibi ülkelere gitmek istemiyorlar, çünkü bütün teknoloji bizde var." ifadelerini kullandı.

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