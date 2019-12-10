Türkiye'nin yaptırdığı hastane Sudan ve çevre ülkelere şifa dağıtıyor

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye-Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hem teknik donanım hem de uzman doktor açısından birinci sınıf olduğunu belirterek, "Sadece Niyala'dan değil, diğer eyaletlerden, çevre ülkelerden Çad ve Libya'dan da hasta kabul ediyor." dedi.

Büyükelçi Neziroğlu, Güney Darfur eyaletinin başkenti Niyala'da Türkiye'nin hayata geçirdiği projeleri yerinde inceledi, eğitim ve sağlık alanındaki iş birliği imkanlarını ele aldı.

Neziroğlu, Niyala'ya gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Niyala'da hastanemiz, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulumuz, Türkiye Maarif Vakfının lisesi, bir sivil toplum kuruluşumuzun yetimhanesi ve aynı zamanda bir Türk şirketinin işlettiği elektrik santrali var. Buralarda incelemelerde bulunduk." diye konuştu.

İlk olarak Niyala Türkiye Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ettiklerini ifade eden Neziroğlu, hastanenin, 2006'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde bölgeyi ziyaretinde sağlık şartlarının son derece kötü ve ameliyatların ilkel şartlarda gerçekleştirildiğini gördükten sonra verdiği talimatla yaptırıldığını ve 2014 yılında faaliyete geçtiğini söyledi.