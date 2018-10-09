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"Türkiye'nin yardım çalışmaları dayanışmanın iyi bir örneği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:13 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Francesco Rocca: - "Ülkenizin şiddetten kaçan çok sayıda insana ev sahipliği yapmasını takdir ediyoruz. Bu, dayanışmanın iyi bir örneği" - "(Bangladeş) Türk Kızılayının günlük olarak şaşırtıcı ve olağanüstü iş çıkardığı dünyanın başka bir yeri" - "(Uluslararası toplum) Krizlerin nedenlerini çözmek için yeterince çaba göstermiyor"

İSTANBUL/ ZUHAL DEMİRCİ - Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, "dayanışmanın iyi bir örneği" olarak gösterdiği Türkiye'nin hem ülke içinde hem de ülke dışında yaptığı yardım çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti.

IFRC Başkanı Rocca, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmaları ve uluslararası toplumun krizlere çözüm bulmadaki yetersizliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rocca, "Ülkenizin şiddetten kaçan çok sayıda insana ev sahipliği yapmasını takdir ediyoruz. Bu, dayanışmanın iyi bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ülke içindeki mazlumların yanı sıra dünyanın diğer ucundaki ihtiyaç sahiplerine de yardım elini uzattığına işaret eden Rocca, Myanmar ordusunun zulmünden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanları buna örnek gösterdi. ve "(Bangladeş) Türk Kızılayının günlük olarak şaşırtıcı ve olağanüstü iş çıkardığı dünyanın başka bir yeri." dedi.

Rocca, ayrıca Türk Kızılayının çalışma ve deneyimlerinin mültecilere ev sahipliği yapan diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Türkiye'de Suriyelilerin yerel halkla bütünleşmesine yardımcı olan toplum merkezlerine ilişkin Rocca, insani yardımın sadece yemek vermekle ilgili olmadığını vurguladı. Rocca, "(Toplum merkezleri) Bu, dahil etme, entegrasyon ve halkın kabulü için yerel topluluklarla birlikte çalışma demektir." ifadesini kullandı. Üç gün önce İstanbul'da Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi'ne yaptığı ziyarete atıfta bulunan Rocca, "Gezdiğim bu merkez, bunun mükemmel bir örneği." diye konuştu.

- IFRC'den uluslararası topluma eleştiri

Rocca, ayrıca deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'ya destek için yardım kuruluşlarına daha fazla çaba göstermeleri çağrısında bulunarak, "Mümkün olduğunca çok yardıma ihtiyacımız var. Her bir avro, her bir Türk lirası bağışı son derece önemli." dedi.

Öte yandan, küresel insani krizle mücadele ya da krizlerin temel nedenleriyle başa çıkma konusunda yeterli çaba göstermemesi nedeniyle uluslararası toplumu eleştiren Rocca, "Krizlerin nedenlerini çözmek için (uluslararası toplum) yeterince çaba göstermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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