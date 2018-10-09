"Türkiye'nin yardım çalışmaları dayanışmanın iyi bir örneği"

İSTANBUL/ ZUHAL DEMİRCİ - Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, "dayanışmanın iyi bir örneği" olarak gösterdiği Türkiye'nin hem ülke içinde hem de ülke dışında yaptığı yardım çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti.

IFRC Başkanı Rocca, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmaları ve uluslararası toplumun krizlere çözüm bulmadaki yetersizliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rocca, "Ülkenizin şiddetten kaçan çok sayıda insana ev sahipliği yapmasını takdir ediyoruz. Bu, dayanışmanın iyi bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ülke içindeki mazlumların yanı sıra dünyanın diğer ucundaki ihtiyaç sahiplerine de yardım elini uzattığına işaret eden Rocca, Myanmar ordusunun zulmünden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanları buna örnek gösterdi. ve "(Bangladeş) Türk Kızılayının günlük olarak şaşırtıcı ve olağanüstü iş çıkardığı dünyanın başka bir yeri." dedi.

Rocca, ayrıca Türk Kızılayının çalışma ve deneyimlerinin mültecilere ev sahipliği yapan diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini vurguladı.