Türkiye'nin yardım eli soydaş Duhalara uzandı

Duha Türklerinin bir kısmı Tsaganur ilçesinde, kalanı ise ilçenin dışındaki ormanlık alan taygada yaşıyor. Duha Türklerinin yaşadığı yere en yakın büyük yerleşim merkezi olan Mörön'den temin edilen gıda paketlerinin yaklaşık 400 kilometre mesafedeki bölgeye ulaştırılması zorlu yol şartları nedeniyle 1,5 günü buldu. Paketler önce Tsaganur'da, daha sonra da taygada yaşayan Duha Türklerine dağıtıldı.

Un, yağ, şeker, çay, pirinç gibi ürünleri içeren 263 gıda paketi, özellikle hava sıcaklığının sıfırın altında 40 ila 50 dereceye düştüğü kış aylarında ulaşımın çok zor olduğu Hövsgöl vilayetine bağlı Tsaganur ilçesinde ve buraya 2 saat mesafede yaşayan Duha Türklerine ulaştırıldı.

TSAGANUR (AA) - TUĞRUL ÇAM - Türkiye, Moğolistan'ın kuzeyinde "tayga" adı verilen ormanlık alanda yaşayan ve bu ülkedeki sayıları sadece 800 kadar kalan Duha Türklerine gıda yardımı yaptı.

Duha Türklerinin bir kısmı Moğolistan'da, bir kısmı da Rusya'da yaşıyor. Moğolistan'daki sayıları 800'e kadar inen Duhaların Rusya'daki sayısı ise bilinmiyor. Güney Sibirya içinde kalan bölgede yaşayan Duha Türkleri ren geyiği besleyerek geçimlerini sağlıyor. Duhaların bir kısmı kış aylarını tayga yerine Tsaganur ilçesinde geçiriyor. Geyik sürüleri besleyen aileler ise taygada yaşamaya devam ediyor. Duhalar, yaz geldiğinde ise geyiklerin soğuk havaya ihtiyacı olmasından dolayı taygalardan daha yüksekteki dağlık alanlara göç ediyorlar.

Kış aylarında soğuk hava, buz ve kar nedeniyle yazın ise ormanlık alanın bataklığa dönüşmesinden bölgeye ulaşım çok zor sağlanıyor. Taygaya giden patika yollar kışın buz tuttuğu için sadece arazi araçları bölgeye ulaşabiliyor. Yazın ise karların eriyip yolun bataklığa dönmesi nedeniyle sadece atlarla ulaşım sağlanıyor.

- Duha Türkleri unutulmadı

TİKA, Duha Türklerine daha önce de çeşitli yardımlarda bulunmuştu. Yaşam malzemesi yardım projesi gerçekleştiren TİKA, proje kapsamında taygada yaşayan 50 hane halkına çadır bezi ve mont, ayakkabı, milli giysi gibi kışlık malzemelerden oluşan insani yardım ulaştırdı.