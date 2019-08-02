SEFA ŞAHİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk Kızılay, hayırseverlerin bağışladığı on binlerce kurbanı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak.

Türkiye'deki insani yardım kuruluşları bu Kurban Bayramı'nda da Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara ulaşabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, AA muhabirine bu yılki vekaletle kurban kesim organizasyonu hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, Vakfın 1993'den bu yana vekaletle kurban kesimini dini esaslara uygun ve güven veren bir yapılanmayla gerçekleştirdiğini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu sene de "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla 7 kıtada ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdurlara ulaşacaklarını söyleyen Polat, "6 bin 500 kişilik bir ekiple vekalet yoluyla kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz." dedi.

Polat, geçen yıl 17 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldığını hatırlatarak, "2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirledik. Türkiye'nin iyilik elini bu yıl yurt içinde 72 ilde 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde kurban keserek 20 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.