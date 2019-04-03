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"Türkiye'nin yardım ve desteğini unutmayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska: - "Türkiye ile sınır paylaşmıyoruz ancak Türkiye her zaman sınırımız olan bir ülkenin ötesinde hareket etti. Ülkemizin yardıma ve desteğe ihtiyacı olduğunda buradaydı ve biz bunu unutmayız"

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, "Türkiye ile sınır paylaşmıyoruz ancak Türkiye her zaman sınırımız olan bir ülkenin ötesinde hareket etti. Ülkemizin yardıma ve desteğe ihtiyacı olduğunda buradaydı ve biz bunu unutmayız." dedi.

Şekerinska, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk mevkidaşı Akar'ın ziyaretinin bir ayrıcalık olduğunu ve bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Şekerinska, ziyaretin bir tesadüf olmadığını vurguladı.

Şekerinska, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik yolculuğunun büyük bölümünü, Türkiye'nin kendilerine kapıları açmasından dolayı katettiklerini belirterek, Türkiye ile Kuzey Makedonya'yı güçlü bir dostluk ve iş birliğinin birleştirdiğinin altını çizdi.

Savunma alanındaki iş birliğine de değinen Şekerinska, daha önce imzalanan ordunun modernizasyonu kapsamındaki askeri anlaşmanın 5 Şubat'ta yürürlüğe girdiğini, ayrıca yurt dışındaki askeri misyonların da başarılı iş birliğinin en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Şekerinska, Türkiye'deki askeri akademilerde eğitim gören askeri personelin bin 200'ü aştığını aktararak, "Türkiye'ye ülkemizin NATO'ya üyelik protokolünün imzalanması yolunda verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu bizim için önemli." dedi.

Geçen iki ay içinde 9 NATO üyesinin protokolü meclislerinde onayladığını söyleyen Şekerinska, protokolün yakın zamanda kendilerini bu süreçte en çok destekleyen Türkiye'nin meclisinde de onaylanacağı temennisinde bulundu.

Türkiye ile komşu olmamalarına rağmen aralarındaki yakın iş birliğine işaret eden Şekerinska, "Türkiye ile sınır paylaşmıyoruz ancak Türkiye her zaman sınırımız olan bir ülkenin ötesinde hareket etti. Ülkemizin yardıma ve desteğe ihtiyacı olduğunda buradaydı ve biz bunu unutmayız." ifadelerini kullandı.

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Hulusi Akar Kuzey Makedonya NATO Radmila Şekerinska Türkiye

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