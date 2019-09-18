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Türkiye'nin yardımları Sudan'a ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yardımları Sudan'a ulaştı

Türkiye'nin Sudan'da ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından hazırladığı yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı, Hartum Uluslararası Havalimanı'na indi.

Daha önce bölgeye intikal eden Türk Kızılay Ekip Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımları 5 kişilik bir ekiple selden etkilenenlere ulaştıracaklarını söyledi.

Yılmaz, "Türkiye'den gelen 2 kargo uçağında, 600 hijyen seti, 600 gıda kolisi, 600 battaniye ve 160 çadır bulunmakta. Yardımlarımızı Türkiye'deki birçok insani yardım kuruluşu ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Planlarımızı yaptık, ivedi bir şekilde halkımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan için İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) İnsani Yardım Platformu üyesi kuruluşlar dün "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" sloganıyla yardım kampanyası başlatmıştı.

Türkiye'den getirilen malzemeler, birkaç gün içinde afetzedelere dağıtılacak. Bölgede kurulacak bir çadır kentin yanı sıra Türk yardım kuruluşlarınca kampanyadan elde edilecek bağışlarla öncelikle Sudan'ın afetten en çok etkilenen bölgelerinde "Türk Köyleri" inşa edilecek.

- 85 kişi yaşamını yitirmişti

Sudan, özellikle ağustos başında etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Türk Kızılay, 5 personeli ile Sudan Kızılayı iş birliğinde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
insani yardım sel felaketi Sudan Türk Kızılay

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