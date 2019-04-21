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"Türkiye'nin yardımseverliğini 35 ülkeye ulaştıracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan: - "Türk Kızılay olarak ramazanda yapacağımız yardım çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin yardım ruhunu, yardımseverliğini ve heyecanını 35 ülkeye ulaştıracağız" -"En doğudan en batıya kadar Avustralya hariç bütün kıtalarda çalışmalarımız olacak"

YASİN DİKME - Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılayın ramazan ayında Türk insanının yardımlarını 35 ülkeye ulaştıracağını söyledi.

Altan, bir programa katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onbir ayın sultanı ramazana sayılı günler kaldığını anımsatarak, bu yıl da Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak adına hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Türk Kızılayın köklü bir geçmişi bulunduğunu anlatan Altan, "Türk Kızılayın Türkiye'de şu anda 400 noktada şube ve temsilcilikleri var. 400 noktada ramazan ayı programlarının çalışmalarını başlattık. Ekiplerimiz iftarlar ve yardımlar yapacak. Hem nakdi hem de insani yardımlar yapacak. "dedi.

Altan, Kızılayın yardımlarını dünyanın birçok ülkesine ulaştırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kızılay olarak sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok faaliyet ve çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla toplumsal dayanışmayı sağlıyoruz. Ramazanda yapacağımız yardım çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin yardım ruhunu, yardımseverliğini ve heyecanını 35 ülkeye ulaştıracağız. En doğudan en batıya kadar Avustralya hariç bütün kıtalarda çalışmalarımız olacak. Oradaki kardeşlerimize, gariban, fakir ve mağdur insanlara yardım götüreceğiz. Bu yardımlarla onların hem gönüllerine su serpeceğiz hem de Türkiye'deki insana oradaki zorluğu darlığı göstererek, daha fazla ilgilenmelerini sağlamaya çalışacağız inşallah."

Dr. İbrahim Altan, Türkiye'de ve dünyada yardım çalışmalarının yıl içinde devam ettiğini dile getirerek, "Türk Kızılay olarak bu yıl yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 36 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Program kapsamında ramazanda ve Kurban Bayramı'nda ulaşacağımız kişi sayısı var. Bunun yanında afet dolaysıyla ulaşacağımız kişiler de var. Ramazan ayında genelikle 2-3 milyon insana ulaşıyoruz. Türkiye'nin yardımseverliğini her yere ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Kan stoku yeterli

Türkiye genelinde şu anda kan stokunun yeterli seviyede olduğunu belirten Altan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de kış aylarında ve ramazan ayında kan bağışında düşüş yaşanıyor. Şubat ayında da havaların soğuk olmasından dolayı bir düşüş yaşandı. Bunun yanında ramazan ayında da düşüş yaşanabiliyor çünkü insanlarımız oruçlu. Bunun yanında takılan iğnenin orucu bozacağına düşündüğü için kan bağışında hafif bir düşme oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte camilerde, vatandaşlarımızın bağış yapmaları konusunda telkin edilmesini istiyoruz. Bunun yanında Türkiye'nin 300 noktasındaki ekiplerimizle, gece, sahur vaktinde ve iftar sonrası da çalışarak eksilme ihtimalini ortadan kaldıracak bir plan içinde hareket ediyoruz. Stoklarımızda azalma olacağını düşünmüyoruz. Azalma ihtimallerine karşı tedbirlerimizi aldık."

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Anahtar Kelimeler:
kan bağışı Ramazan Türk Kızılay yardım

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