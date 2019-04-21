"Türkiye'nin yardımseverliğini 35 ülkeye ulaştıracağız"

YASİN DİKME - Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılayın ramazan ayında Türk insanının yardımlarını 35 ülkeye ulaştıracağını söyledi.

Altan, bir programa katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onbir ayın sultanı ramazana sayılı günler kaldığını anımsatarak, bu yıl da Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak adına hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Türk Kızılayın köklü bir geçmişi bulunduğunu anlatan Altan, "Türk Kızılayın Türkiye'de şu anda 400 noktada şube ve temsilcilikleri var. 400 noktada ramazan ayı programlarının çalışmalarını başlattık. Ekiplerimiz iftarlar ve yardımlar yapacak. Hem nakdi hem de insani yardımlar yapacak. "dedi.

Altan, Kızılayın yardımlarını dünyanın birçok ülkesine ulaştırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kızılay olarak sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok faaliyet ve çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla toplumsal dayanışmayı sağlıyoruz. Ramazanda yapacağımız yardım çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin yardım ruhunu, yardımseverliğini ve heyecanını 35 ülkeye ulaştıracağız. En doğudan en batıya kadar Avustralya hariç bütün kıtalarda çalışmalarımız olacak. Oradaki kardeşlerimize, gariban, fakir ve mağdur insanlara yardım götüreceğiz. Bu yardımlarla onların hem gönüllerine su serpeceğiz hem de Türkiye'deki insana oradaki zorluğu darlığı göstererek, daha fazla ilgilenmelerini sağlamaya çalışacağız inşallah."