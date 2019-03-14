HABER

"Türkiye'nin yarışı, muasır medeniyetler seviyesine gelme yarışıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 23:41 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye'nin zamanla bir yarışı var. Bu zamanla yarışı, muasır medeniyetler seviyesine gelme yarışıdır. Bu yarışta geç kalmamamız için hızlı yürümemiz gerekiyor"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin zamanla bir yarışı var. Bu zamanla yarışı, muasır medeniyetler seviyesine gelme yarışıdır. Bu yarışta geç kalmamamız için hızlı yürümemiz gerekiyor." dedi.

Programları kapsamında Beydağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Pakdemirli, Beydağ'ın henüz AK Parti belediyeciliği ile tanışmadığını kaydetti.

31 Mart yerel seçimlerinde bunun sona ereceğine inandığını kaydeden Pakdemirli, "Türkiye'nin zamanla bir yarışı var. Bu zamanla yarışı, muasır medeniyetler seviyesine gelme yarışıdır. Bu yarışta geç kalmamamız için hızlı yürümemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Asil Aydoğdu'nun seçilmesi halinde ilçeye yatırımların geleceğini belirterek, "Beydağ'ın bu yarışta geri kalmaması lazım. Bu dönemde top Beydağ'da." ifadesini kullandı.

"Rabb'im ezanları dindirtmesin, bu bayrağı göklerden indirmesin." diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bunu istiyorsak adresimiz belli, bunu istiyorsak bu iş zilletçilerle olmaz. Terör örgütüne siyasi kanal kazan, siyasi tünel kazan CHP ile zilletçilerle olmaz. Bunu istiyorsak Cumhur İttifakı ile olur. Bizim düsturumuz belli; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."

- "Vesayet odakları prangaları takmak için uğraşıyor"

Daha sonra Kiraz ilçesinin Halliler Mahallesi'ne geçen Bakan Pakdemirli, burada kurulan platformda vatandaşlara hitap etti. Pakdemirli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Türkiye, İzmir ve Kiraz için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Pakdemirli, milletin iradesinin üzerinde hiçbir şeyin olmadığını vurgulayarak, milletin terazisinden daha iyi bir terazi olmadığını söyledi.

AK Parti'nin 17 yıldır Türkiye'nin refah seviyesini arttırdığını belirten Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17 yıldır vesayet odakları Türkiye'nin ayağına prangaları takmak için uğraşıyor. Bu konuda farkındalık iki partide ve iki liderde var. Biri Recep Tayyip Erdoğan, biri de Devlet Bahçeli. Milletin iradesi burada tecelli ediyor. Diğer tarafta ne var; saadeti HDP'de arayanlar var. CHP'nin ipiyle kuyuya inenler var. Teröre siyasi tünel kazan HDP ile iş birliği yapan CHP var. Ben bu köyümüzü biliyorum, bu köyümüz çok güzel bir köy, geçmişte CHP'ye destek verdiniz biliyoruz. Atatürk'ün kurduğu parti değil, bu farklı bir CHP. CHP artık proje partisi olmuştur. Projenin adı Türkiye'yi yarıdan ikiye bölme projesidir."

Her zaman destek olacağı Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın ilçede birçok hizmete imza attığını kaydeden Pakdemirli, AK Parti belediyeciliğinin sürmesiyle 31 Mart'tan sonra da bu hizmetlerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (4)Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (4)
Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması!Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
ak parti cumhur ittifakı seçim2019

En Çok Okunan Haberler

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

Seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.