"Türkiye'nin yarışı, muasır medeniyetler seviyesine gelme yarışıdır"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin zamanla bir yarışı var. Bu zamanla yarışı, muasır medeniyetler seviyesine gelme yarışıdır. Bu yarışta geç kalmamamız için hızlı yürümemiz gerekiyor." dedi.

Programları kapsamında Beydağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Pakdemirli, Beydağ'ın henüz AK Parti belediyeciliği ile tanışmadığını kaydetti.

31 Mart yerel seçimlerinde bunun sona ereceğine inandığını kaydeden Pakdemirli, "Türkiye'nin zamanla bir yarışı var. Bu zamanla yarışı, muasır medeniyetler seviyesine gelme yarışıdır. Bu yarışta geç kalmamamız için hızlı yürümemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Asil Aydoğdu'nun seçilmesi halinde ilçeye yatırımların geleceğini belirterek, "Beydağ'ın bu yarışta geri kalmaması lazım. Bu dönemde top Beydağ'da." ifadesini kullandı.

"Rabb'im ezanları dindirtmesin, bu bayrağı göklerden indirmesin." diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bunu istiyorsak adresimiz belli, bunu istiyorsak bu iş zilletçilerle olmaz. Terör örgütüne siyasi kanal kazan, siyasi tünel kazan CHP ile zilletçilerle olmaz. Bunu istiyorsak Cumhur İttifakı ile olur. Bizim düsturumuz belli; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."