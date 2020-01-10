TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ - Tahsin usta 65 yıl boyunca Ahlat taşına şekil verdi

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ / SERDAR ADIYAMAN - Bitlis'in Ahlat ilçesinde geleneksel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılan taşlara şekil vererek yaptığı eserler sayesinde "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne kaydedilen 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender, mesleğini yetiştirdiği ustalar sayesinde gelecek kuşaklara aktardı.

Henüz 17 yaşındayken taş işçiliğine başlayan, büyüklerinden öğrendiği mesleği 65 yıl sürdüren Kalender, bu sürede "doğal tuğla" olarak nitelendirdiği Ahlat taşını elleriyle şekillendirerek, birçok kümbet, cami, minare, çeşme, şadırvan ve ev inşa etti.

Meslek hayatı boyunca birçok usta yetiştirerek sanatının gelecek nesillere de aktarılmasını sağlayan Tahsin Kalender, özverili çalışmaları dolayısıyla "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi" kapsamında 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri"ne kaydedildi.

Yıllarca erken saatlerde inşaatlara giderek taşlara şekil veren Kalender, 1974 yılında Ahlat Müftülüğünce kendisine yaptırılan ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Abdurrahman Gazi Türbesi ile diğer camileri ziyaret ederek, eski günlerini yad ediyor.