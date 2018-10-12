HABER

Türkiye'nin 'yayın çeşitliliği' Frankfurt Kitap Fuarı'na taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 15:03 | Son Güncelleme

Bu yıl 'onur konuğu' Gürcistan olan Frankfurt Kitap Fuarı 70'inci kez kapılarını kitapseverlere açtı - Yayın ve elektronik yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların katılımıyla 1949'dan bu yana gerçekleştirilen fuara bu yıl 110 ülkeden 7 bin 309 yayınevi katıldı -2008'de fuarın 'onur konuğu' olan Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkedeki yayın çeşitliliğini Frankfurt'a taşıdı - İstanbul Ticaret Odası, İBB Kültür AŞ, Zeytinburnu Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi'nin de standlarıyla yer aldığı fuara Türkiye'den 30 yayınevi, telif ajansları ve matbaalar katılım sağladı

FRANKFURT (AA) - Her yıl Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ve dünyanın önemli kitap fuarlarından ilki olarak kabul edilen "Frankfurt Kitap Fuarı", "dünyayı hareket ettiren fikirler" sloganıyla 70'inci kez kapılarını açtı.

Bu yılın onur konuğu olan Gürcistan, 30'dan fazla kitap kaleme alan yazar ve edebiyat tarihçisi Aka Morçiladze ile yazar, tiyatro yönetmeni ve oyun yazarı Nino Haratişvili'nin de aralarında olduğu 70 yazarla temsil ediliyor.

Türkiye'nin de yayın çeşitliliği ile geniş bir katılım sergilediği Frankfurt'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Ulusal Standı" ve "Çocuk Yayınları Standı" olmak üzere toplam 320 metrekarelik alanda iki ayrı stant kuruldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kendi standının yanı sıra, telif anlaşmalarının yapabileceği özel bölümleri de yayınevlerinin hizmetine sundu.

Çok sayıda ülkenin faaliyetiyle yer aldığı fuarda Türkiye'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Prof. Dr. Rüstem Aslan "Truva Sunumu"nu gerçekleştirirken, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Fransuva Georgia ise "Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da Yansımaları" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Şef Refika Birgül ise fuar boyunca Türk geleneksel mutfağından hazırladığı bir yemeği fuar katılımcılarına ikram ediyor.

2008'de 'onur konuğu' olarak fuara katılan Türkiye, Türk yayın dünyasındaki çeşitliliği Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Yayıncılar Birliği, Basın Yayın Birliği, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) gibi meslek birliklerinin çabalarıyla Frankfurt'a taşımayı sürdürüyor.

Türk yayıncıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 20'si yetişkin, 10'u da çocuk yayıncısı olmak üzere Türkiye'den 30 yayınevi yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Zeytinburnu Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, telif ajansları ve matbaaların da katılım sağladığı fuarda, Türk yayıncılar gün boyunca ikili görüşmeler, telif ve lisans anlaşmaları gerçekleştiriyor.

- Beş günde 4 bin etkinlik yapılacak

Yayın ve elektronik yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların katılımıyla 1949'dan bu yana gerçekleştirilen fuara bu yıl 110 ülkeden 7 bin 309 yayınevi katıldı.

Dünya genelinde sektörün profesyonellerinin yanı sıra medyaya, araştırmacılara ve kitapseverlere geniş bir kaynak oluşturan fuar kapsamında, 5 gün boyunca 4 bine yakın açık oturum, söyleşi, panel, konferans gerçekleştirilecek.

Çok sayıda gazetecinin takip ettiği Frankfurt Kitap Fuarı'nı, ilk üç günde ziyaret edenlerin sayısı 286 bin 425 kişi oldu.

İlk üç gün sadece yayıncılık branşı temsilcilerine açık olan fuar, yarın ve Pazar günü ise kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

Fuar 14 Ekim'de sona erecek.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bakan Soylu, İzmir'de subayların yemin törenine katıldı (2)Bakan Soylu, İzmir'de subayların yemin törenine katıldı (2)
Silivri Belediye Başkanından 'su baskını' açıklamasıSilivri Belediye Başkanından 'su baskını' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fuar kitap

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

İlginizi Çekebilir

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.