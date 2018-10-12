Türkiye'nin 'yayın çeşitliliği' Frankfurt Kitap Fuarı'na taşındı

FRANKFURT (AA) - Her yıl Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ve dünyanın önemli kitap fuarlarından ilki olarak kabul edilen "Frankfurt Kitap Fuarı", "dünyayı hareket ettiren fikirler" sloganıyla 70'inci kez kapılarını açtı.

Bu yılın onur konuğu olan Gürcistan, 30'dan fazla kitap kaleme alan yazar ve edebiyat tarihçisi Aka Morçiladze ile yazar, tiyatro yönetmeni ve oyun yazarı Nino Haratişvili'nin de aralarında olduğu 70 yazarla temsil ediliyor.

Türkiye'nin de yayın çeşitliliği ile geniş bir katılım sergilediği Frankfurt'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Ulusal Standı" ve "Çocuk Yayınları Standı" olmak üzere toplam 320 metrekarelik alanda iki ayrı stant kuruldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kendi standının yanı sıra, telif anlaşmalarının yapabileceği özel bölümleri de yayınevlerinin hizmetine sundu.

Çok sayıda ülkenin faaliyetiyle yer aldığı fuarda Türkiye'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Prof. Dr. Rüstem Aslan "Truva Sunumu"nu gerçekleştirirken, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Fransuva Georgia ise "Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da Yansımaları" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Şef Refika Birgül ise fuar boyunca Türk geleneksel mutfağından hazırladığı bir yemeği fuar katılımcılarına ikram ediyor.