Yenice, 2010 yılında federasyon başkanı olduğunda haksız rekabete de yol açan yabancı şirketlerin piyasadaki egemenliğene son vermek için komisyon kurduğunu anlatarak "2010 yılında federasyon başkanı olunca ilk işim bir komisyon kurup bunlarla savaşmaktı. Karşımızda yabancı şirketlerden oluşan bir dev vardı. Yılmadan mücadele ettim. 'Size diz çöktüreceğim' dedim. Allah'a şükürler olsun bugün onlara diz çöktürdüm." dedi.

İZMİR (AA) - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen yerli ve milli yemek kartı olma özelliği taşıyan "Yemekmatik" İzmir'de sektör temsilcilerine tanıtıldı.

"Yüzde 6 komisyonu, tedarik kartla geri vereceğiz"

Yerli ve milli bir yemek kartı yapmak için yıllardır çalıştıklarını aktaran Yenice, şunları kaydetti:

"Yapacağınız tek şey, yarından itibaren size vereceğiz üyelik sözleşmesini imza atmak. Önümüzdeki süreçte bu kartın dükkan yapılandırılmaları tamamlandığı zaman burada ödediğiniz yüzde 6 komisyonu size iade edeceğim. İkinci kart 'tedarik kart'ı var. Tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Türkiye'nin en büyük kooperatifini kuruyoruz. İnşallah projemiz hazır. Buraya ödediğimiz yüzde 6'ları sizlere yüzde 16 olarak iade edeceğiz. Bunun da sözünü veriyorum. Kartımızı ilk 3 ay içinde 20 bin, ilk 6 ay içinde 50 bin, bir yıl 130 bin işyerinde kullanılmasını planlıyoruz."

- "Üyelerimiz ekstra aidat ödemeyecek"

Yemekmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz ise sektörde kullanıma açılan Yemekmatik'in zincir mağazalarda da kullanılması yönünde başvuruların olduğunu belirterek 15 gün gibi kısa sürede 100 bine yakın işletmenin kart almak için müracaat ettiğini söyledi.