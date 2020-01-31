Türkiye’nin yeni kuş cennetinde heyecanlandıran keşif!

Dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilen sulak alanların doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle ülkemizin de en önemli ekosistemlerinden biri olması gerçeğinden yola çıkan Hitit Üniversitesi kentin sahip olduğu doğal zenginliklerin tespit edilerek tanıtılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

110'a yakın kuş türü tespit edildi

Bugüne kadar barajda yapılan izlemeler sonucu barajda ötücü, yırtıcı, su kuşları gibi yaklaşık 20 familyadan 110’a yakın kuş türü tespit edildi. Türkiye’nin en çok kış kuş popülasyonuna sahip ilk 20 sulak alan içerisinde olan Obruk, yurt içi ve yurt dışından hem kuş gözlemcilerinin hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekecek potansiyeli bünyesinde barındırıyor.

Doğal güzelliğiyle de fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alacak olan Obruk, üniversite tarafından hayata geçirilmesi planlanan Oğuz Adası projesi kapsamında kurulması planlanan doğa parkurlarıyla birlikte turizme de katma değer sunması hedefleniyor.

YAPIMI 300 MİLYON DOLAR TUTMUŞTU 300 milyon dolara mal olan, 36 kilometre uzunluğunda, 661 milyon metreküp su rezervi bulunan ve 2008 yılında hizmete girmesiyle yıllık 473 milyon kwatt-saat enerji üretim kapasitesine sahip olan Obruk, artık Türkiye’nin gizli bir biyolojik zenginlik alanı olarak adlandırılıyor.

Baraj gölü aynı zamanda bahar mevsiminde üreyen kuş türlerine de ev sahipliği yaptığı görülürken, üreyen kuş türleri arasında akkuyruklu kartal, kara ve küçük akbaba ile şah kartalı gibi popülasyonları tehlikede altında olduğu için koruma altına alınan endemik kuş türlerine de rastlandı.

'AMACIMIZ BURAYI KORUMA ALANI İLAN ETMEK' Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Görevlisi Kadir Ulusoy, Obruk Barajı’nın Hidro Elektrik Santrali olarak kurulan rezervuar tipli bir baraj gölü olduğunu söyledi. Ulusoy, son yıllarda su kuş kuşlarının Obruk’u aktif olarak kullandıklarını tespit ettikten sonra kış ortası kuş sayımlarını yaptıklarını açıkladı.