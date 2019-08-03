HABER

Türkiye’nin yeni televizyonu TYT TÜRK yayın hayatına başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 19:00 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yeni televizyonu TYT TÜRK, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 18.30’da ana haber bülteniyle yayın hayatına başlıyor.Türkiye’nin yeni televizyonu TYT TÜRK, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 18.30’da ana haber bülteniyle yayın hayatına başlıyor.

Türkiye’nin yeni televizyonu TYT TÜRK, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 18.30’da ana haber bülteniyle yayın hayatına başlıyor.

Türkiye’nin yeni televizyonu TYT TÜRK, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 18.30’da ana haber bülteniyle yayın hayatına başlıyor. Texs Medya bünyesinde yayına girecek olan TYT TÜRK’ün yönetim kurulu başkanı Ersin Yılmaz, yakın çevresini ve TYT TÜRK çalışanlarını davet ederek kutlama gecesi düzenledi. Kutlama gecesine, TYT TÜRK Onursal Başkanı Vahit Özdemir, Urfalı Miralay Abdurrahman Bey’in torunu Tanju Moltay gibi önemli isimler ve kanalın ana haber spikeri Türkan Varol Kaya, Hayatın Tadı programı sunucusu Ebru Keser, hafta sonu ana haber spikeri Kerem Seven, hafta sonu sabah programı sunucusu Pınar Ergüner, Cemal Dursun, magazin programı yorumcusu Canan Danyıldız gibi kanalın ünlü ekran yüzleri katıldı.

Gecede aynı zamanda, TYT TÜRK’ün sabah haberleri spikeri Öykü Cengiz’in başarılı sunumuyla, bütün haber, program ve içeriğinin tanıtıldığı bir gösterim de gerçekleşti.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Su kanalına düşen gebe kedi kurtarıldıSu kanalına düşen gebe kedi kurtarıldı
Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındıÇanakkale’deki yangın kontrol altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde 'Michael Jackson' detayı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde 'Michael Jackson' detayı

Muş'tan kahreden haber! Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

Esenyurt’ta korkutan yangın: 20 kişi kurtarıldı

Esenyurt’ta panik anları! 20 kişi kurtarıldı

Son dakika! MİT ve Jandarma'dan Suriye Bab'da ortak operasyon

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.