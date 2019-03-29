Türkiye'nin yerelde 19'uncu demokrasi bayramı

Seçmenler 31 Mart Pazar günü ayrıca 32 bin 46'sı mahalle, 18 bin 190'ı da köy olmak üzere, 50 bin 236 muhtarı belirleyecek.

12 siyasi parti ile bağımsız adayların katıldığı seçimlerde 30 büyükşehir, 51 il, 519 büyükşehir ilçesi, 403 ilçe, 386 belde olmak üzere bin 389 aday belediye başkanı seçilecek.

24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile yeni yönetim sistemiyle tanışan Türkiye, bu sistemin ardından ilk yerel seçimini yapacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye ilk yerel seçimlerini 12 Ağustos 1930'da gerçekleştirdi. Bu tarihten sonra 1934, 1938, 1942, 1946, 1950, 1955, 1963, 1968, 1973, 1977, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 olmak üzere toplam 17 yerel seçim daha yapıldı.

Pazar günü ayrıca 23 bin 44 belediye, bin 277 il genel meclisi, 128 bin 172 ihtiyar heyeti, 73 bin 506 ihtiyar meclisi üyesi de seçilecek.

Belediye başkan adaylarının yanı sıra belediye ve il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri dahil olmak üzere, 277 bin 624 aday pazar günü belirlenecek.

Tüm partiler düşünüldüğünde 1 milyondan fazla aday seçim heyecanı yaşayacak.

- Çevreci kampanya

Yaklaşık 2 ay önce başlayan kampanya dönemi ise demokratik ortamda seçim yarışına sahne oldu.

Bu süreçte festival alanlarını aratmayan miting meydanlarında toplanan yüz binlerce kişi, demokrasi fotoğrafı verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimler öncesinde partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk edeceklerini açıklaması ise kampanya dönemine farklı bir boyut kazandırdı.

AK Parti'nin başlattığı "çevreci kampanya"ya diğer partilerin destek olmasıyla da bu seçim dönemi çok fazla afiş, broşür gibi materyallere rastlanmadı.