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Türkiye'nin yeşiline üniversiteli eller değiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Ülkenin en büyük fidanlıklarından Eskişehir Orman Fidanlığı'nda, Sosyal Çalışma Programları kapsamında çalışan üniversite öğrencileri tohum ekimi, lavanta aşılama, yabani ot toplama, sulama ve fidan bakımı gibi pek çok iş yapıyor - Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel: - "Gençlerde çevre farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız öğrencileri hayata hazırlarken toprakla bütünleşmeleridir"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Eskişehir Orman Fidanlığı'nda yürütülen Sosyal Çalışma Programları kapsamında çalışma imkanı bulan diş hekimliğinden öğretmenliğe, mühendislikten eczacılığa kadar farklı bölümlerden 16 üniversite öğrencisi tohum ekiminden fidan bakımına birçok görevi yerine getiriyor.

Kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan 1695 dekar alandaki Eskişehir Orman Fidanlığı, kapladığı alan ve kapasitesi itibarıyla Türkiye'nin en büyük fidanlıklarından biri olarak 1937 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 200 çeşit türün bulunduğu tesiste, yıllık ortalama 6 milyon fidan yetiştiriliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı, üniversite öğrencilerinin yaz döneminde istihdam edilmesine olanak sağlanan Sosyal Çalışma Programları'na katılan 6'sı kız 16 öğrenci, her mevsim yoğun çalışma yürütülen fidanlıkta "geleceğin ağaçlarını" yetiştiriyor.

Üretime katkı sağlayan mühendislikten diş hekimliğine, öğretmenlikten hemşireliğe kadar farklı bölümlerden öğrenciler tohum ekimi, lavanta aşılaması, yabani ot toplama, sulama, fidan bakımı gibi işleri yapıyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, AA muhabirine, İŞKUR iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle üniversite öğrencileri sosyal hayata hazırlarken maddi destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Eskişehir Orman Fidanlığı'nda öğrencilerin asgari ücretle haftanın 3 günü çalıştığını belirten Temel, şöyle konuştu:

"Gençlerde çevre farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız öğrencileri hayata hazırlarken, toprakla bütünleşmeleridir. Ankara'dan, Bilecik'ten, Kütahya'dan ve Eskişehir'den öğrenci kardeşlerimiz fidan üretimine katkı sağlıyor. Aynı zamanda harçlıklarını da alıyorlar. Okul açıldığında çalışmaları sona erecek. Gençlerimiz ülkenin geleceği. Onlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız. Geleceğimiz olan gençlere orman bilincini en iyi şekilde aşılıyoruz."

- "Ülkemizin yeşillenmesine katkı sağlamak çok güzel bir duygu"

Fidanlıkta çalışan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Dilay Şentürk ise Eskişehir Orman Fidanlığı'ndaki işlere yardımcı olurken, bölümüyle ilgili farklı çalışma alanlarını tanıdığını dile getirdi.

Doğayla iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Şentürk, "Çalışırken de harçlıklarımızı alıyoruz. Temiz havada farklı görevlerimizi yerine getiriyoruz. Ülkemizin yeşillenmesine katkı sağlamak çok güzel bir duygu." dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Büşra Çiftçi de çalışırken doğayla iç içe güzel vakit geçirdiğini vurguladı.

Farklı üniversitelerden birçok yeni arkadaş edindiğini aktaran Çiftçi, yeşil doğaya katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yunus Emre Özcan, Bilecikli olduğunu ve fidanlıktaki çalışmalara katkıda bulunmak için çalıştığını ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Atakan Kaya da doğayı ve yeşili sevdiği için fidanlıkta çalışmayı tercih ettiğini kaydetti.

Fidanların bakım ve düzenlemesini yaptığını anlatan Kaya, "Sulamalarını yapıp, yabani otlarını temizliyorum. Yetiştirilmesine katkıda bulunduğumuz fidanlar buradan Türkiye'nin her yerine gidiyor. Buna tanıklık etmek çok güzel. Ağaçlandırmayı çocukluğumdan beri seviyorum. Ülkemize bir katkı sağlıyorsak ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

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