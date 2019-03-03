AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karşımızdaki ittifakın tek derdinin Türkiye'deki istikrarının bozulması, Türkiye'nin etrafındaki meselelere kör kalması, büyüme çizgisinin zayıflaması olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'nin yönetilmesiyle ilgili herhangi bir projeleri yok" dedi.

Çelik, Huzurevleri Mahallesi Şehit Piyade Er Halil İbrahim Şık Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen Çukurova Cumhur İttifakı Mitingi'nde yaptığı konuşmada, Çukurova'nın hak ettiği şekilde yönetilmesi, alt ve üstyapısının çok ileri şekilde donatılması, ilçede kardeşliğin, birliğin, beraberliğin tesis edilmesi için Yusuf Baş'ı başkan yapacaklarını söyledi.

Çok güzel bir Çukurova için projeler ortaya koyacaklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz dönemde hizmet alamayan, sürekli geri giden bir Çukurova ilçesi hepimizin içini acıttı. En önemlisi sürekli kurşunlanan, sorunlarla anılan bir belediye olması Adana'mıza yakışmadı. Bundan sonra kurşunların konuştuğu değil, Yusuf başkanla birlikte çiçeklerin konuştuğu bir belediye vaat ediyoruz. Çukurova'da sizin dışınızdan, içe kapanmış, sizden izole olmuş size uzak bir belediye yönetimi değil, hep beraber sadece bir başkanın ekibinin değil hepinizin beraber yönettiği bir belediye vaat ediyoruz."