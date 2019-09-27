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Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:24 | Son Güncelleme

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği "Yöresel Peynirler Kars Buluşması" ilgi gördü - Kars Valisi Türker Öksüz: - "İlimizin ve aynı zamanda ülkemizdeki yöresel ürün ve üreticilerimizin en büyük sorunu, yöresel değerlerimizi hakettiği yere getirmemiş ve ekonomik açıdan katma değere çevirmemiş olmamızdır"

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği "Yöresel Peynirler Kars Buluşması" ilgi gördü.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinliğe Kars, Iğdır, Diyarbakır, Ardahan, Çorum, Amasya, Konya, Balıkesir ve Erzincan'dan katılan peynir üreticileri, ürünlerini katılımcılara tanıttı.

Kars Valisi Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, Kars'ın geniş mera ve çayırlarıyla tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılıkta Kars'ın Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Öksüz, "Bir milyon civarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de 6'ncı 320 bin kaz varlığıyla Türkiye'de her zaman olduğu gibi 1'inci sırada, arılı kovan varlığıyla ülkemizde önemli bir yere ve değere sahiptir." dedi.

Öksüz, süt ürünleri bakımından peynirin ekonomiye katkı sağladığını belirterek, Kars'ın en önemli yöresel değerinin de yıllık 12 bin ton üretimle 2016 yılında coğrafi işaret alan kaşar peyniri olduğunu dile getirdi.

Kars kaşarının ülke için marka değeri taşıdığını anlatan Öksüz, şunları söyledi:

"Kaşar peynirinin yanında ilimizde çeçil, beyaz, motal, Türkmen saçak, çanak, boşka koyun peyniri, yağlı baş peyniri, göy, karın lor peyniri gibi birçok peynirin üretimi yapılmaktadır. İlimizin ve aynı zamanda ülkemizdeki yöresel ürün ve üreticilerimizin en büyük sorunu, yöresel değerlerimizi hakettiği yere getirmemiş ve ekonomik açıdan katma değere çevirmemiş olmamızdır."

Konuşmaların ardından Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali Öksüz ve beraberindeki Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün ve diğer yetkililer stantları gezerek peynirler hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars peynir Türker Öksüz

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