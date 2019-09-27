Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği "Yöresel Peynirler Kars Buluşması" ilgi gördü.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinliğe Kars, Iğdır, Diyarbakır, Ardahan, Çorum, Amasya, Konya, Balıkesir ve Erzincan'dan katılan peynir üreticileri, ürünlerini katılımcılara tanıttı.

Kars Valisi Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, Kars'ın geniş mera ve çayırlarıyla tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılıkta Kars'ın Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Öksüz, "Bir milyon civarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de 6'ncı 320 bin kaz varlığıyla Türkiye'de her zaman olduğu gibi 1'inci sırada, arılı kovan varlığıyla ülkemizde önemli bir yere ve değere sahiptir." dedi.

Öksüz, süt ürünleri bakımından peynirin ekonomiye katkı sağladığını belirterek, Kars'ın en önemli yöresel değerinin de yıllık 12 bin ton üretimle 2016 yılında coğrafi işaret alan kaşar peyniri olduğunu dile getirdi.