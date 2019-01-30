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Türkiye’nin yöresel ürünleri Şanlıurfa’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 18:52 | Son Güncelleme

70 ilden 130 firmanın katıldığı Ulusal Gıda İl İl Yöresel Ürünler Fuarı Şanlıurfa’da açıldı.70 ilden 130 firmanın katıldığı Ulusal Gıda İl İl Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını açtı.

70 ilden 130 firmanın katıldığı Ulusal Gıda İl İl Yöresel Ürünler Fuarı Şanlıurfa’da açıldı.
70 ilden 130 firmanın katıldığı Ulusal Gıda İl İl Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını açtı. Medya Trend Fuar ve Organizasyon tarafından 11 Nisan Fuar Merkezinde düzenlenen fuarın açılış kurdelesini Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ve çok sayıda davetli kesti.
Açılış öncesi bir konuşma yapan Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, “Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu fuar Şanlıurfa’da ilk kez düzenleniyor. Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve odalarımızın desteği ile bir yıldır organizesini yaptığımız, yapımı 8 ay süren bölgenin en büyük ve en kapsamlı en modern fuar merkezinde bu fuarı yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise “Böyle il il yöresel ürün fuarı aslında belki de illerin kaynaşması, kültürlerin tanınması, coğrafi işaret almış olan Anadolu’nun güzel ürünlerini hep birlikte bu fuarda gezmeyi planlamak onlardan istişare etme imkanına sahip oluyoruz. Şanlıurfa ili olarak, Şanlıurfalı hemşerilerimiz olarak kavuşmuş oluyoruz. Bu da nedir, şehrimizi doğru tanıtacağız, doğru ifade edeceğiz. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde karşılayacağız, turistlerin Şanlıurfa’nın kültürünü sanatını, mutfağını her şekliyle güzel ve imaj vermek zorunluluğumuz var. Fuarımızın Şanlıurfa’mıza tüm hemşerilerimiz ve stant açmış olan 110 katılımcımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, fuar alanda stantları gezerek bir değerlendirmede bulundu. Gül, “Bir yıldır Medya Trend Fuarcılık olarak ar-ge çalışmalarımızı tamamladık. Şanlıurfa fuar merkezinde böyle bir fuar yapma kararı aldık. Tüm illeri gezdik ve 71 ilden 130 tane firma şu anda Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan 11 Nisan Fuar ve Kongre Merkezi’nde yerini aldılar ve bugün itibariyle fuarımız start aldı. Sabah saat 10.00’da açılan fuarımız, akşam saat 22.00’a kadar açık olacak. 13 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen davetliler, yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. 71 ilden 130 firma açmış oldukları stantlarda, her türlü yöresel gıda ürünleri ile el sanatları ve hediyelik eşya ürünlerini sergiliyor.

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