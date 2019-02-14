HABER

"Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel merkezi olmasını hedefliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 01:00 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren: - "Türkiye, 2020 yılına kadar 200 bin yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel merkezi olmasını hedefliyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ''Türkiye, 2020 yılına kadar 200 bin yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel merkezi olmasını hedefliyoruz.'' dedi.

Eren, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde katıldığı bir etkinlikte, YTB'nin çalışmalarından ve yabancı öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan ''Türkiye Bursları"ndan bahsetti.

YTB'nin 2010'da kurulduğunu ve kurumun önceliklerinden birinin yurt dışında yaşayan Türklerle bağları geliştirmek ve onları korumak olduğunu anlatan Eren, YTB'nin kültürel ve sosyal aktiviteleri yayarak ortak tarih ve kültürel mirasa sahip coğrafyalardaki toplumlar arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler hakkında da bilgi veren Eren, uluslararası yabancı öğrencilere sunulan yüksek öğrenim ve burs imkanına da değindi.

Küresel anlamda 2019 itibarıyla 7 milyon uluslararası öğrenci olduğunu, Türkiye'de ise 150 binden fazla yabancı öğrenci bulunduğunu kaydeden Eren, bu rakamın son 10 yılda 7 kat arttığını söyledi.

Türkiye'deki yabancı öğrencilerden 17 binine YTB tarafından burs verildiğini ifade eden Eren, ''Türkiye, 2020 yılına kadar 200 bin yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor... Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel merkezi olmasını hedefliyoruz.'' dedi.

Uganda'da bir köyde yaşayan Cemil isimli bir öğrencinin eğitimine ailesinin finansal durumu nedeniyle devam edemediğini ancak Cemil'in Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinin duvarında gördüğü ''Türkiye Bursları'' ilanıyla ekonomi alanında eğitim aldığı ve köyü için bir umut olduğu örneğini anlatan Eren, bu burslarla aynı zamanda dezavantajlı ülkelerin geleceği için kalifiye kişiler yetiştiğine dikkati çekti.

Tıp bile çaresiz kaldı! Ürküten portrelerTıp bile çaresiz kaldı! Ürküten portreler
Bursa'da bina yangınıBursa'da bina yangını
Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü sınır dışı ettiAvusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü sınır dışı etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bursları YTB Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Şişli'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Eski koca dehşeti!

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adıyaman'daki okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 24 öğrenci tedavi altına alındı

Zehirlenme şüphesi! Hastaneye koştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.