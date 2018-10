"Türkiye'nin zan altında kalmasını kabul edemeyiz"

Altay, "Ama partilerin informel olarak kimi yerlerde aday çıkarmama noktasında karşılıklı jestleri, dayanışmaları olabilir." dedi.

Bunun büyükşehirlerde zor olsa da küçük ilçe ve beldelerde tabanda her zaman yapıldığına dikkat çeken Altay, "Her ilçenin, her seçim çevresinin durumuna göre örgütlerimiz, diğer partilerin örgütleri oturup ortak noktalarda buluşuyorlar. Bunun çok örneği var. Yani MHP ile CHP'nin de işbirliği yapacağı ilçeler göreceksiniz." açıklamasında bulundu.