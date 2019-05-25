"Türkiye'nin zekat potansiyeli 55 milyar dolar"

ABDULLAH DOĞAN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Katılım Bankaları Birliğinin rakamlarına göre Türkiye'nin zekat kapasitesinin 55 milyar dolar olduğunu belirterek,"İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin tespitine göre, İslam dünyasının zekat potansiyeli de 10 trilyon dolar. Bu kapasitelerin karşısında verilen zekat miktarı çok düşük." dedi.

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1975'te kurulan vakfın 1001 şubesiyle 145 ülkede faaliyet gösterdiğini söyledi.

Vakfın, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olduğunu hatırlatan Polat, TDV'nin hayatın insana dokunduğu her alanında din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin yardım götürdüğüne işaret etti.

Polat, mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"BM verilerine göre, geçen yıl Türkiye, dünyada en çok yardım yapan ülkedir. Bunun en büyük parçasıyız. TDV, Türkiye'nin insalığa hizmet yolunda ortaya koyduğu misyon ve vizyonun büyük bir parçası. Ramazan ve Kurban Bayramı'ndaki çalışmalarımızla, milletimizin lobicilik faaliyetini de yürütmüş oluyoruz. Müslümanların merhamet kültürünü insalığa tanıtıyoruz. Mülteci kardeşlerimize, ihtiyaç sahiplerine, mazlumlara ve yurt dışında zorlu bölgelere ulaşan bir teşkilatız."