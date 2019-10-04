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Türkiye'nin zeytin ambarı Akhisar'da 'hasat' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'deki 190 milyon zeytin ağacının 12 milyonunu barındıran Manisa'nın Akhisar ilçesinde, zeytin hasadı başladı.

Türkiye'nin zeytin ambarı Akhisar'da 'hasat' başladı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE'deki 190 milyon zeytin ağacının 12 milyonunu barındıran Manisa'nın Akhisar ilçesinde, zeytin hasadı başladı. İklim değişikliği nedeniyle bu yıl, geçen yıla oranla rekoltenin düşük olacağını belirten Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, zeytinin kaliteli olduğunu ve kilogram fiyatının 8 TL'den işlem gördüğünü söyledi.
Sofralık zeytin üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alan Akhisar'da, hasat başladı. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra makine yardımıyla da zeytinlerini toplayan üreticiler, verimin geçen yıla oranla düşük kalmasından dert yandı. Zeytindeki kaliteden dolayı tüccarlar tarafından verilen fiyattan ise mutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl 205 bin ton zeytin elde edilirken, bu yıl 80 bin ton rekolte beklendiği kaydedildi. Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, "Bu yıl, rekoltede ciddi düşüş var. Akhisar'ın zeytini çok kaliteli. Kalitesini korumaya devam ediyor. Bugünlerde 'Domat', 'Uslu' ve 'Edremit' çeşidi zeytinlerin hasadına başladık. İlçemizde büyük paya sahip 'Trilye' zeytinin hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak. Akhisar'da yaklaşık 17 bin zeytin üreticisi bulunmaktadır. Ağaç sayısına baktığımız zaman ise 12 milyon civarındadır. Şu anda rekolten az. Ancak fiyatlar tatmin edici. Bu zeytin geçen sene kilosu 2.5 liraya satılırken, şu andaki fiyatlar 8 lira civarında" dedi.
Akhisar'da 30 yıldır zeytin yetiştiriciliği yapan, evli ve 3 çocuk babası Şevket Er (49) ise "Genel olarak fiyattan memnunuz. Zeytinin kalitesi güzel. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Fakat mahsulümüz az, rekolte düşük" dedi. Bir diğer üretici Ali Yamaner (45) de, "Bazı sıkıntılarımız var. Mazotun, gübrenin yüksek maliyeti bizi zor durumda bırakıyor. Bu iş nereye kadar gider bilemiyoruz. Çiftçilere destek istiyoruz. Geçen seneye oranla zeytinlerimizde rekolte biraz düşük" diye konuştu.
Tarım işçisi evli ve 1 çocuk babası Hasan Erden (48), işe gitmek için saat 05.30'da uyandıklarını belirterek, "Saat 07.30'da işe başlıyoruz. Bazen güneşte, bazen gölgedeyiz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Evimiz kira. Geçim kaynağımız buradan karşılanıyor" dedi. Bir diğer tarım işçisi evli ve 5 çocuk annesi Canan Metin ise "Sabah erkenden kalkıp geliyoruz. Burada herkesin işi farklı. Akşam 16.30'a kadar çalışıp buradan eve gidiyoruz. Ekmek parası mücadelemiz hep sürüyor" diye konuştu.

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Türkiye'nin zeytin ambarı Akhisar'da 'hasat' başladıTürkiye'nin zeytin ambarı Akhisar'da 'hasat' başladıTürkiye'nin zeytin ambarı Akhisar'da 'hasat' başladıTürkiye'nin zeytin ambarı Akhisar'da 'hasat' başladı

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