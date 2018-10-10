Şarbon, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA), bruselloz ve kuduz gibi hayvan kaynaklı hastalıklarla bakanlıklar ve kurumlar arası topyekun mücadele dönemi başlıyor.

Hayvansal hastalıklarla mücadele için kurulan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları öncülüğünde yeniden yapılandırıldı.

Mevcut riskleri ortadan kaldırmak için aralarında Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Alt Yapı, İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Diyanet, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumlarının da yer aldığı çok sayıda kurum eş güdüm halinde çalışacak.

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesinin ilk toplantısı, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe başkanlığında yapıldı.

Bakan Yardımcısı Meşe, toplantıda yaptığı konuşmada, insan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan zoonotik hastalıklarla mücadele, korunma ve kontrol önlemlerinin alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında protokol imzalandığını anımsatarak, çalışmaların bu kapsamda yürütüleceğini söyledi.