Türkiye'ye 19 Ülkeden Ortak İstanbul Sözleşmesi Tepkisi

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çekilme kararına karşı tepkiler anlaşmanın 10’uncu yıldönümünde de devam etti. 19 ülkenin Ankara’daki büyükelçilikleri “İstanbul Sözleşmesi: Herkes için daha iyi bir gelecek” başlıklı ortak bir mesaj yayınladı.

Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, suçluların cezalandırılması hedefiyle 2011 yılında İstanbul’da imzalanan uluslararası anlaşmayla ilgili olarak büyükelçiliklerin yayınladığı mesajda, Türkiye’nin bu sözleşmeyi resmi olarak yürürlüğe koyan ilk ülke olduğu hatırlatıldı.

Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, ABD ve Yeni Zelanda’nın imzasını taşıyan mesajda, “20 Mart 2021 tarihinde Türkiye hükümeti İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme kararını açıkladı. Bu karardan üzüntü duyuyoruz. Türkiye bu anlaşmanın 2011 yılında oluşturulma sürecinde en güçlü destekçilerinden biriydi ve oldukça göze çarpan, etkili katkıları olmuştu” denildi ve Türkiye’nin geri çekilme kararını yeniden değerlendirmesi çağrısı yapıldı.