Türkiye'ye 344,6 milyon euroluk muharebe silahı

Türkiye geçen yıl Almanya'dan 344 milyon 600 bin euroluk muharebe silahı ithal ederek Almanya'nın ihracat listesinde birinci sıradaki yerini korudu. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) Ekonomi Bakanlığının "gizli" ibareli belgelerine dayandırdığı habere göre, Almanya'nın 2019'daki toplam 823 milyon 600 bin euroluk silah ihracatının üçte birinden fazlası Türkiye'ye yapılmış oldu. Türkiye, 242 milyon 800 bin euroluk silah ithalatıyla 2018'de de Almanya'nın ihracat listesinde birinci sırada yer almıştı.

İhracat raporunda Türkiye'ye ait veriler yer almıyor

Alman hükümetinin geçen hafta yayımladığı silah ihracat raporunda sadece AB ve NATO üyeleri dışındaki üçüncü ülkelerin isimlerine yer verilmiş, Türkiye'ye ait ihracat verileri ayrı olarak belirtilmemişti. Bu yeni uygulama nedeniyle 2019 raporunda, Almanya'dan silah satın alan 45 ülkeden 35'inin isimleri yer almadı. Yeni uygulamaya gerekçe olarak, "Federal İstatistik Dairesi, raporda ülkelere dair verilerin ayrı ayrı sıralanmasıyla söz konusu firmaların tespit edilmesinin mümkün olabileceğine dikkat çekmiştir. Bu nedenle ticari sırların korunması ilkesi gereği ülke verileri yayımlanamamaktadır" ifadesine yer verildi.

Yeşiller ve Sol Parti'den tepki

Federal Meclis milletvekilleri talep etmeleri durumunda verilere ulaşabiliyor, ancak bilgilerin "gizli" ibareli olması nedeniyle kamuoyuyla paylaşamıyor. Muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti bu uygulamayı eleştiriyor.

Yeşiller partisinin savunma uzmanı Katja Keul, "Alman hükümetinin silah ihracatında şeffaflıktan bu denli uzaklaşması skandaldır" tepkisini verirken Türkiye'ye silah sevkiyatının bu yıl da kapsamlı olarak süreceğini düşündüğünü belirtti. Keul, "Türkiye için bilindiği üzere geçmişte çok sayıda denizaltı satış izni verildiği ve bu süreçlerin tamamlanması uzun sürdüğü için 2020 yılında da silah ihracatında yüksek meblağlar döneceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.