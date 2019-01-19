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Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek kaya tuzu rezervi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

Çankırı'da Hititlerden bu yana kaya tuzu çıkarılan mağaranın, Türkiye'ye tek başına 400 yıl yetebilecek kaya tuzu rezervine sahip olduğu bildirildi - İşletme müdürü Murat Danacı: "Şu anda günlük yaklaşık 1500 tonluk üretim gerçekleştirebiliyoruz"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da Hititler döneminden bu yana tuz çıkarılan mağaranın, Türkiye'nin kaya tuzu ihtiyacını 400 yıl sağlayacak rezerve sahip olduğu belirtildi.

Arkeolojik verilere göre Hititler tarafından kaya tuzu çıkarılan, merkeze 19 kilometre mesafede bulunan tuz madenindeki üretim çalışmaları özel bir firma tarafından sürdürülüyor.

Kamyon ve iş makinelerinin rahatça girip çıkabileceği yükseklik ve genişliğe sahip mağarada 23 kilometre uzunluğunda yol bulunuyor. Mağara içinde yön bulabilmek için galeriler arasında cadde isimleri ve yön tabelaları da yer alıyor.

- 14 bin çeşit kullanım alanına sahip

İşletme müdürü Murat Danacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağarada tahmini olarak 5 bin yıldır kaya tuzu üretiminin devam ettiğini söyledi.

Üretimlerinin her geçen gün artan bir tempoyla sürdüğüne işaret eden Danacı, "Şu anda günlük yaklaşık 1500 tonluk üretim gerçekleştirebiliyoruz. Bugünkü ömrüyle Türkiye'ye tek başına 400 yıl yetebilecek bir rezerve sahibiz." dedi.

Kaya tuzunun 14 bin çeşit kullanım alanına sahip olduğunun altını çizen Murat Danacı, Türkiye'de bu alanda öncü olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

- Madende günde 4 patlatma yapılıyor

Mağara içinde kilometrelerce uzunluğunda yol bulunduğunu, kendilerinin de yıllık 1 kilometre ilerleme kaydettiklerini ifade eden Danacı, şöyle devam etti:

"Galeri boyutlarımız ortalama 10 metre yüksekliğinde, 20 metre genişliğindedir. Delme, patlatma yöntemi dediğimiz delikler delip, patlayıcı maddeleri uzaktan emniyetli bir şekilde patlatıyoruz. Günde 4 patlatma yaparak üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra almış olduğumuz cevheri kepçe yardımıyla kamyonlara yükleyip, tuz fabrikalarına sevkini gerçekleştiriyoruz."

Kaya tuzunun sağlık açısından faydalı olduğuna değinen Murat Danacı, "Bizim işletmemiz hem kaya tuzu açısından Türkiye'nin öncü işletmesidir hem de tarihi bir işletmedir. Bu tarihin devamını sağlamak için inşallah biz de tarihe geçeriz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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