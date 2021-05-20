Türkiye'ye 60 milyon doz daha BioNTech aşısı yolda

BioNTech CEO’su Uğur Şahin, kendilerine duyulan güvenden dolayı müteşekkir olduklarını söyledi.Aşı üreticileri Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamada, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile 60 milyon Covid-19 doz aşısı tedarik etmek için yeni bir anlaşma daha imzalandığını açıklandı. Açıklamada, anlaşmanın bir parçası olarak, Türkiye‘nin ayrıca 30 milyon ek aşı dozu opsiyonuna sahip olduğu bildirildi.

Pfizer ve BioNTech ile Türkiye Sağlık Bakanlığı arasında 30 milyon doz aşı satışını düzenleyen ilk satış mukavelesi 25 Aralık 2020'de imzalanmıştı. Bugün imzalanan ikinci tedarik anlaşması çerçevesinde yıl boyunca Türkiye'ye teslim edilebilecek toplam miktar 120 milyon doza çıkacak.

Türkiye'nin yürüttüğü aşılama programına önemli düzeyde bir katkı sunabildikleri ve bu konuda kendilerine duyulan güvenden dolayı müteşekkir olduklarını belirten BionTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Amacımız, Covid-19 aşımızın mümkün olduğunca çok dozunu dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştırmak. Bu pandemiyi sona erdirmeye, Covid-19 ile ilgili hastaneye yatışları azaltmaya ve normal hayata geri dönmeyi mümkün kılmaya yardımcı olmak istiyoruz" dedi.