"Türkiye'ye 7 milyon avrodan fazla yatırım çekmeyi hedefliyoruz"

DOHA (AA) - Katar merkezli Retaj Hotels & Hospitality Şirketi ile Türkiye merkezli İHome İnşaat, Yalova Retaj Resort Otel'in yönetimi için ortaklık anlaşması imzaladı.

Başkent Doha'da düzenlenen törene, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi ile Retaj Hotels & Hospitality Şirketi yetkilileri katıldı.

İHome İnşaat Genel Müdürü Abdurrahman Şoşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ortaklığın gayrimenkul ve turizm sektörleri arasındaki ilişkiyi geliştiren bir yatırım modeli sunduğunu söyledi.

Şoşa, bu ortaklık sayesinde, yatırımcıların otel dairelerini satın alması suretiyle Türkiye'ye 7 milyon avrodan fazla yatırım çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Retaj Hotels Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammed Bin Cevher Al Muhammed ise ortaklığın Katar ile Körfez krizinde kardeş olduğunu gösteren Türkiye arasındaki stratejik birlikteliğin sonucu olduğunu kaydetti.

İnşaatı devam eden Yalova Retaj Resort Otel'in 3 bina ve 51 daireden oluşması, projenin gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.

