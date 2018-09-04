HABER

"Türkiye'ye 7 milyon avrodan fazla yatırım çekmeyi hedefliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

Retaj Hotels & Hospitality ile İHome İnşaat, Yalova Retaj Resort Otel'in yönetimi için ortaklık anlaşması imzaladı - İHome İnşaat Genel Müdürü Abdurrahman Şoşa: - "Yatırımcıların satın alımıyla birlikte Türkiye'ye 7 milyon avrodan fazla yatırım çekmeyi hedeflemekteyiz"

DOHA (AA) - Katar merkezli Retaj Hotels & Hospitality Şirketi ile Türkiye merkezli İHome İnşaat, Yalova Retaj Resort Otel'in yönetimi için ortaklık anlaşması imzaladı.

Başkent Doha'da düzenlenen törene, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi ile Retaj Hotels & Hospitality Şirketi yetkilileri katıldı.

İHome İnşaat Genel Müdürü Abdurrahman Şoşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ortaklığın gayrimenkul ve turizm sektörleri arasındaki ilişkiyi geliştiren bir yatırım modeli sunduğunu söyledi.

Şoşa, bu ortaklık sayesinde, yatırımcıların otel dairelerini satın alması suretiyle Türkiye'ye 7 milyon avrodan fazla yatırım çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Retaj Hotels Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammed Bin Cevher Al Muhammed ise ortaklığın Katar ile Körfez krizinde kardeş olduğunu gösteren Türkiye arasındaki stratejik birlikteliğin sonucu olduğunu kaydetti.

İnşaatı devam eden Yalova Retaj Resort Otel'in 3 bina ve 51 daireden oluşması, projenin gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
Hastanenin kullanılmayan katı, sevgililerin buluşma yeri olduHastanenin kullanılmayan katı, sevgililerin buluşma yeri oldu
Otomobille çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtıOtomobille çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHome İnşaat Katar Retaj Hotels

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede buluşan sevgililerin kaçamağı kameraya yakalandı

Hastanede buluşan sevgililerin kaçamağı kameraya yakalandı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Serin ve yağışlı hava geliyor

Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.