Türkiye'ye AB yaptırımı için bir hafta süre

Alman Dışişleri Bakanı Maas, yaptırım seçeneği için bir hafta daha gelişmelerin gözlemleneceğini açıkladı.Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i, faaliyetlerini sürdürmesi için Doğu Akdeniz'e geri göndermesine Almanya ve Fransa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris'te Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bizim için şurası açık ki Türkiye sürekli provokatif eylemlerde bulunuyor. Bunlar, kabul edilemez eylemler" dedi. Le Drian artık topun Ankara'da olduğunu, ancak Avrupa Birliği'nin (AB) de Türkiye diyaloğa yanaşmazsa "güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu" söyledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'nin Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme kararının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

AB'nin yaptırım uygulama ihtimaline yönelik bir soruyu da cevaplandıran Maas, Brüksel'in, Türkiye'ye göstereceği tepkiyi belirlemek için bir hafta daha bekleyeceğini söyledi.