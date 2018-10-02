Türkiye'ye AB yardımlarında kesinti

Böylece ilk kez bir üye adayına yönelik AB mali yardımlarında kesintiye gidilmiş olacak.Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye yapılan AB yardımlarında 70 milyon euro tutarında kesinti yapan karar tasarısını oy çoğunluğuyla onayladı.

Tasarı, Avrupa Parlamentosu’nun bugün Strasbourg'daki genel kurul oturumunda yapılan oylamada 28’e karşı 544 oyla kabul edildi. Oylamada 74 parlamenter çekimser kaldı.

Türkiye gibi adaylık sürecindeki ülkeler için öngörülen ve kısaca IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) fonu olarak adlandırılan mali yardımlarda kesintiye gidilmesine gerekçe olarak "demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında ilerleme kaydedilmemiş olması” gösterildi.

Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği Konseyi arasında Kasım 2017’de yapılan bütçe müzakerelerinde Türkiye’ye IPA fonları kapsamında yapılan yardımların 70 milyon euro tutarındaki bölümü "insan hakları, demokratikleşme ve hukuk devleti alanında iyileşme” koşuluna bağlanmış ve dondurulmuştu. Avrupa Komisyonu'nun Nisan 2018’de açıkladığı son Türkiye raporunda bu alanlarda ilerleme yaşanmadığının not edilmesi üzerine 70 milyon euro tutarındaki fonun iptaline karar verildi. Bu tutar Türkiye yerine büyük ölçüde Akdeniz'den Avrupa'ya göçle ilgili önlemler ve Suriye politikalarına harcanacak.