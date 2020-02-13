'Türkiye'ye AB'nin Kara Listesine Girmemesi İçin Zaman Tanınacak'

Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin Türkiye’ye vergi şeffaflığıyla ilgili gereklilikleri yerine getirme konusunda biraz daha zaman tanınması için ön anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Reuters haber ajansının Avrupalı diplomatların verdiği bilgiye dayandırdığı habere göre bu adım, Türkiye’nin AB’nin ‘kara listesine’ girmeyeceği anlamına geliyor.

AB’nin 2017 yılında oluşturduğu ‘kara listede’ vergi kaçakçılığını önlemeye odaklı vergi politika ve uygulamalarının olmadığı ülkeler yer alıyor.

Listeye dahil edilmemesi için Türkiye’den de geçen yılın sonu itibariyle gerekli yeni yasaları geçirmesi talep edilmişti. Türkiye’de ilgili yasaların henüz yürürlüğe koyulmamış olmasına rağmen listeye alınmaması eleştirilere neden oluyor.

Kimliğini gizli tutan AB’li bir diplomat Reuters’a açıklamalarda bulunarak, “Teorik olarak Türkiye’nin listeye eklenmesi gerekiyor ancak siyasi nedenlerden dolayı bundan kurtuldu” dedi.

Bir başka AB’li diplomatsa Türkiye’ye gereklilikleri yerine getirmesi için bu yıl sonuna kadar zaman tanındığını söyledi.