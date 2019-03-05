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Türkiye’ye ait tırlar 8 yıl aradan sonra Suriye’ye geçmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye’ye ait tırlar, 8 yıl aradan sonra Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye yük taşımaya başladı.Suriye’nin iç savaş nedeniyle güvenli olmadığı gerekçesiyle Türkiye plakalı tırların Suriye’ye yük taşımalarına 8 yıldır izin verilmiyordu.

Türkiye’ye ait tırlar 8 yıl aradan sonra Suriye’ye geçmeye başladı

Türkiye’ye ait tırlar, 8 yıl aradan sonra Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye yük taşımaya başladı.
Suriye’nin iç savaş nedeniyle güvenli olmadığı gerekçesiyle Türkiye plakalı tırların Suriye’ye yük taşımalarına 8 yıldır izin verilmiyordu. Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu 8 yıl sonra Suriye’ye yük taşıyan tır ile kamyonların geçişleri başladı.
Tır şoförü Nuri Kuş, Kilis Valisi Recep Soytürk’e teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Bu kapıyı açarak Suriye’ye yük taşımamıza izin verdiği için, daha önce gümrükte aktarma yapıyorduk. Şimdi ise Suriye’ye direkt geçeceğiz. Beklentimiz ilişkilerin daha iyi olması ve ticaretin gelişmesidir” dedi.
Serdar Tohumcu da kapının açılmasında emeği geçenleri teşekkür ettiğini, kendileri için güzel bir şey olduğunu söyledi.
Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine kamyonlar yük taşımaya başladığı, firma sahipleri isterlerse gümrük kapısında eskiden olduğu gibi yüklerini Suriye plakalı tırlara aktarabilecek. İsteyen firma da yükleri direkt Azez ilçesine götürebilecek. Öte yandan yetkililer, geçiş yapacak araçların akaryakıtları hususunda Suriye’de herhangi bir standart muafiyeti olmadığından orijinal depo çıkışların, ikinci depo ile akaryakıt taşınmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Türkiye’ye ait tırlar 8 yıl aradan sonra Suriye’ye geçmeye başladı

Türkiye’ye ait tırlar 8 yıl aradan sonra Suriye’ye geçmeye başladı

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