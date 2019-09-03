Prof. Dr. Baran, Türkiye'nin de bu dönemin etkin ve aktif rol alan ülkelerinden birisi olmak, süreci etkilemek ve yönetmek için yükte hafif pahada ağır ürünler üretmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin 2023 yılında hedeflediği dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasının yegane yolu bu; yükte hafif pahada ağır, yüksek teknoloji ürün üretmek, bilimin zemininde teknoloji üretmek." dedi.

Bu kapsamda başlatılan İzmir Teknoloji Üssü çalışmalarını somut adımlarla ilerlettiklerini kaydeden Baran, şöyle konuştu:

"İzmir Teknoloji Üssü'nde ulusal ve uluslararası firmalar için bir cazibe merkezi yaratmak, yüksek teknoloji üreten şirketlerin Ar-Ge merkezlerini bu bölgeye kazandırmak, nitelikli bir Ar-Ge personelinin kümelendiği alan yaratmak istiyoruz. Bu havza beraberinde bu bölgenin ekosistemini değiştirecektir. Sadece İzmir'in, Ege'nin değil, Türkiye'nin ekonomik büyümesini tetikleyecek ve buna ciddi katkı sunacak bir projeyi hep beraber hayata geçiriyoruz. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın yüksek teknoloji üreten firmalarına ev sahipliği yapmak, burada bir bilim vadisi, teknolojisi vadisi oluşturmak, bu yapı üzerinden Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz."

- Uluslararası firmalardan ilgi

Prof. Dr. Baran, 9 bin 500 dönüm üzerine kurulacak üste nihai olarak 40 bin Ar-Ge personelinin çalışmasının planlandığını belirterek, "Herkesin gelip yerini bulabileceği bir alan olacak ama özellikle bilişim, savunma sanayi, robotik, elektronik gibi alanların kümelendiği bir alan amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgenin bir yıl içinde Bakanlar Kurulu kararıyla "teknoloji geliştirme bölgesi" ilan edilmesini öngördüklerini kaydeden Baran, yakın dönemde uluslararası firmaların kendilerini ziyaret ettiğini, Ar-Ge merkezleri ve üretim üslerini Türkiye'ye taşıma noktasında niyet beyan ettiklerini söyledi.

