Türkiye’ye Amerika Yaptırımı Yolda mı?

Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemi satın alması dolayısıyla muhtemel Amerikan yaptırımlarına hazırlanmakta olduğunu kaydetti. Akar’ın açıklamaları Amerikan medyasında Washington’un Ankara’ya S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için 2 hafta süre verdiği yönündeki haberlerin ardından geldi.
Amerikan CNBC kanalında yer alan habere göre Washington Ankara’ya Rusya’yla vardığı anlaşmadan vazgeçmesi ve onun yerine Amerika’yla bir silah anlaşması yapması için iki hafta süre verdi. Habere göre Türkiye bunu yapmazsa yaptırımlarla karşılaşacak.
Hulusi Akar bununla birlikte Amerika’yla F-35 uçaklarının alımı konusundaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirtti.
Türkiye’yle Amerika Ankara’nın S-400’leri satın alma kararı da dahil bir dizi konuda anlaşmazlık içinde. S-400’lerin NATO sistemine uyumlu olmadığı belirtiliyor.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin F-35 projesinde sorumluluğunu yerine getirmekte olduğunu belirtti ve programa planlandığı gibi devam etmeyi beklediğini kaydetti. Akar, S-400’leri satın almanın sadece Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarıyla ilgili olduğunu, tehdit teşkil etmediğini söyledi.
“Zaman zaman bazı konular olsa da şimdiye kadar keskin bir dönüş olmadığından memnunuz” diyen Akar, Türkiye’nin bununla birlikte CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına karşı hazırlıkla yapmakta olduğunu kaydetti.
Akar Amerika’yla görüşmelerde Fırat’ın doğusu, F-35’ler ve Patriotlar dahil genel bir rahatlama, yeni yaklaşım görüldüğünü söyledi.
S-400 satın almayı F-35’lere bağlamanın ''bir başka sıkıntı'' oluşturduğunu belirten Akar, 9 NATO üyesinin projede yer aldığını hatırlattı.
Savunma Bakanı F-35 anlaşmasında S-400 almanın ortaklıktan çıkarılma nedeni olduğu gibi bir ibarenin olmadığını da vurguladı.
Hulusi Akar, Türkiye’nin projeye 1.2 milyar dolar ödeme yaptığını ve Türkiye’den istenilen parçaların zamanında üretildiğini hatırlattı ve “ortak olarak daha ne yapabiliriz?” ifadesini kullandı.
Akar, S-400’lere karşılık Türkiye’ye Patriot satmayı öneren Amerika’nın önerisinin değerlendirildiğini de kaydetti.
Savunma Bakanı, Türk ve Amerikalı yetkililerin fiyat, teknoloji transferi, ortak üretim konularında çalıştıklarını söyledi.
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