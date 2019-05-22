Türkiye’ye Amerika Yaptırımı Yolda mı?

Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemi satın alması dolayısıyla muhtemel Amerikan yaptırımlarına hazırlanmakta olduğunu kaydetti. Akar’ın açıklamaları Amerikan medyasında Washington’un Ankara’ya S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için 2 hafta süre verdiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

Amerikan CNBC kanalında yer alan habere göre Washington Ankara’ya Rusya’yla vardığı anlaşmadan vazgeçmesi ve onun yerine Amerika’yla bir silah anlaşması yapması için iki hafta süre verdi. Habere göre Türkiye bunu yapmazsa yaptırımlarla karşılaşacak.

Hulusi Akar bununla birlikte Amerika’yla F-35 uçaklarının alımı konusundaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirtti.

Türkiye’yle Amerika Ankara’nın S-400’leri satın alma kararı da dahil bir dizi konuda anlaşmazlık içinde. S-400’lerin NATO sistemine uyumlu olmadığı belirtiliyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin F-35 projesinde sorumluluğunu yerine getirmekte olduğunu belirtti ve programa planlandığı gibi devam etmeyi beklediğini kaydetti. Akar, S-400’leri satın almanın sadece Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarıyla ilgili olduğunu, tehdit teşkil etmediğini söyledi.