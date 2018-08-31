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"Türkiye'ye balık yedirmek istiyorsak kurallara uygun avcılık yapmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Uzun yıllar Türkiye'ye balık yedirmek istiyorsak kurallara uygun avcılık yapmamız gerekiyor. Avcısı, satıcısı ve tüketicisiyle su ürünlerimizi hep birlikte korumalıyız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Uzun yıllar Türkiye'ye balık yedirmek istiyorsak kurallara uygun avcılık yapmamız gerekiyor. Avcısı, satıcısı ve tüketicisiyle su ürünlerimizi hep birlikte korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yaptığı açıklamada, yarın başlayacak balık avı sezonunun tüm balıkçılara hayırlı olmasını, bol kazanç getirmesini, balıkçıların evlerine mutlu dönmelerini diledi.

Balıkçılıktan geçinen herkesin emeğinin karşılığını alması gerektiğini belirten Torun, balıkçılık sektörünün özellikle Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik yaşamında önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

Balıkçılıkla geçimini sağlayanların çok meşakkatli bir iş yaptıklarına işaret eden Torun, balıkçıların ciddi sorunları olduğunu, ülkenin ekonomik şartlarının balıkçıları doğrudan etkilediğini belirtti.

Torun, balıkçılığın geleceğinin kararmaması için sürdürülebilir avcılık yapılması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesi ülkemizde avcılık yoluyla üretilen balığın büyük bölümünü sağlamaktır. Yani ülkemiz balıkçılığında Karadeniz’in dolayısıyla memleketim Ordu’nun önemi büyüktür. Karadenizli balıkçılar nesilden nesle aktarılan tecrübeler sayesinde ciddi bilgi birikimine sahiptir, denizi ve balıkçılığı korumasını bilir. Uzun yıllar Türkiye'ye balık yedirmek istiyorsak kurallara uygun avcılık yapmamız gerekiyor. Tüm balıkçılarımızın bu kurallara uyacağından şüphe etmiyorum. Avcısı, satıcısı ve tüketicisiyle su ürünlerimizi hep birlikte korumalıyız."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yeni balık avı sezonu

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