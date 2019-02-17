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"Türkiye'ye çağ atlattık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "AK Parti, hem yerel yönetimler de hem de ülke yönetiminde büyük bir değişim ve dönüşüm hareketini başlattı. Siyasette güvenin, ekonomide istikrarın, büyümenin tek adresi oldu. Duble yollar yaptık, toplu konutlar, sosyal yardımlar, istihdam seferberliği daha niceleriyle Türkiye'ye çağ atlattık" - "Cumhur İttifakı, yerli ve milli duruş ortaya koyanların ittifakı. Allah'ın izniyle 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de ülkemizin her şehrinde ve ilçesinde gücümüzü sandıklara yansıtacağız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "AK Parti, hem yerel yönetimler de hem de ülke yönetiminde büyük bir değişim ve dönüşüm hareketini başlattı. Siyasette güvenin, ekonomide istikrarın, büyümenin tek adresi oldu. Duble yollar yaptık, toplu konutlar, sosyal yardımlar, istihdam seferberliği daha niceleriyle Türkiye'ye çağ atlattık." dedi.

Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Afyonkarahisar Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde, Afyonkarahisar'ın tarihinin zaferlerle dolu bir şehir olduğunu söyledi.

Kocatepe ve Dumlupınar'da büyük destanların yazıldığını anımsatan Selçuk, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da yenilmediğini ve yenilmeyeceğini dile getirdi.

Selçuk, Afyonkarahisar'ın tarım, ticaret, termal enerjisi ve mermeriyle çalışan ve üreten bir şehir olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sahip olduğu kültür ve medeniyet değerleriyle sevginin ve hoşgörünün şehri. 2002'den bu yana AK Parti'mizin, demokrasinin kalesi oldunuz. Siyasetin güven kaybına uğradığı, devletle millet arasına mesafenin koyulduğu yıllarda ülkemize umut ışığı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız, yanında yer aldınız. Hamdolsun AK Parti girdiği tüm seçimlerden zaferle çıktı. Çünkü AK Parti, ilkeli siyaseti, ahde vefası, ülkesine olan aşkıyla milletimize efendi değil hizmetkar olmaya geldi. Cumhurbaşkanımızın güzel bir ifadesi var, 'Biz Ferhat olduk, siz Şirin. Sizin için dağları deldik, tüneller, yollar, köprüler yaptık' İşte bu aşk işidir, aşk. Aşkı olmayanın davası da memleket sevdası da olmuyor. Aşkından koşan ise yorulmuyor. Hamdolsun bizler, ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden davanın neferleriyiz. AK Parti, hem yerel yönetimler de hem de ülke yönetiminde büyük bir değişim ve dönüşüm hareketini başlattı. Siyasette güvenin, ekonomide istikrarın, büyümenin tek adresi oldu. Duble yollar yaptık, toplu konutlar, sosyal yardımlar, istihdam seferberliği daha niceleriyle Türkiye'ye çağ atlattık."

- "Gücümüzü sandıklara yansıtacağız"

"Vesayet odaklarından ve darbeci teröristlerden medet umdular" diyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sandıkta yenemedikleri AK Parti iktidarını kirli ittifak girişimleriyle yenebileceklerini sandılar. Terörle durdurmaya çalıştılar, başaramadılar. Hain darbe girişimiyle durdurmaya çalıştılar, yine başaramadılar. Sözde ekonomik krizlerle durdurmak istediler, yine olmadı. Başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü, Türkiye'nin ve AK Parti'nin milletine gönül vermiş, cesareti ve ferasetiyle emin adımlarla 2023 hedeflerine taşıyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan gibi bir liderimiz var. Cumhur İttifakı, yerli ve milli duruş ortaya koyanların ittifakı. Allah'ın izniyle 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de ülkemizin her şehrinde ve ilçesinde gücümüzü sandıklara yansıtacağız. Bugün bu zaferi ve coşkuyu burada görüyoruz. Afyonkarahisar, seçimlerde AK Parti belediyeciliğiyle birbirinden güzel projelerle yoluna devam edecek. inşallah, ilçelerimizi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacağız."

- Sosyal yardım harcaması 43 milyar liraya çıktı

Selçuk, hizmet üretmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, "16 yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım harcamamızı 43 milyar liraya çıkardık. Asgari ücreti işçi ve işvereniyle yüzde 26 artışla 2 bin 20 liraya çıkardık. Sosyal yardım ve istihdam dengesine devam ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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