AFYONKARAHİSAR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "AK Parti, hem yerel yönetimler de hem de ülke yönetiminde büyük bir değişim ve dönüşüm hareketini başlattı. Siyasette güvenin, ekonomide istikrarın, büyümenin tek adresi oldu. Duble yollar yaptık, toplu konutlar, sosyal yardımlar, istihdam seferberliği daha niceleriyle Türkiye'ye çağ atlattık." dedi.

Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Afyonkarahisar Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde, Afyonkarahisar'ın tarihinin zaferlerle dolu bir şehir olduğunu söyledi.

Kocatepe ve Dumlupınar'da büyük destanların yazıldığını anımsatan Selçuk, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da yenilmediğini ve yenilmeyeceğini dile getirdi.

Selçuk, Afyonkarahisar'ın tarım, ticaret, termal enerjisi ve mermeriyle çalışan ve üreten bir şehir olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sahip olduğu kültür ve medeniyet değerleriyle sevginin ve hoşgörünün şehri. 2002'den bu yana AK Parti'mizin, demokrasinin kalesi oldunuz. Siyasetin güven kaybına uğradığı, devletle millet arasına mesafenin koyulduğu yıllarda ülkemize umut ışığı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız, yanında yer aldınız. Hamdolsun AK Parti girdiği tüm seçimlerden zaferle çıktı. Çünkü AK Parti, ilkeli siyaseti, ahde vefası, ülkesine olan aşkıyla milletimize efendi değil hizmetkar olmaya geldi. Cumhurbaşkanımızın güzel bir ifadesi var, 'Biz Ferhat olduk, siz Şirin. Sizin için dağları deldik, tüneller, yollar, köprüler yaptık' İşte bu aşk işidir, aşk. Aşkı olmayanın davası da memleket sevdası da olmuyor. Aşkından koşan ise yorulmuyor. Hamdolsun bizler, ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden davanın neferleriyiz. AK Parti, hem yerel yönetimler de hem de ülke yönetiminde büyük bir değişim ve dönüşüm hareketini başlattı. Siyasette güvenin, ekonomide istikrarın, büyümenin tek adresi oldu. Duble yollar yaptık, toplu konutlar, sosyal yardımlar, istihdam seferberliği daha niceleriyle Türkiye'ye çağ atlattık."