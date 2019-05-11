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"Türkiye'ye çelme takma girişimlerini boşa çıkaracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Ülkemize karşı planlı olarak sürdürülmeye çalışılan, Türkiye'ye çelme takma girişimlerini boşa çıkaracağız. Bunu yaparken de sırtımızı her zaman olduğu gibi milletimize yaslayacağız" - "Eğer Türkiye'nin ayağı tökezlerse Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de birçok yerde mazlumların ve masum insanların umudu tökezlemiş olur"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ülkemize karşı planlı olarak sürdürülmeye çalışılan, Türkiye'ye çelme takma girişimlerini boşa çıkaracağız. Bunu yaparken de sırtımızı her zaman olduğu gibi milletimize yaslayacağız." dedi.

Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığındaki değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde tüm Türkiye'de ve Gaziantep'te büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'yla çıkılan yolda milletle kaynaşıp, güzel sonuçlar alındığını ifade eden Gül, bu başarıda da teşkilatların çok büyük alın terinin bulunduğunu vurguladı.

Seçim döneminde parti teşkilatındaki genç ve kadınların ulaşmadığı yerin kalmadığını anlatan Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Yapılan fedakarlıkların sonucunda da güzel bir sonuç aldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevimiz, Gaziantep'in duyduğu güvene layık olmaktır. Gaziantep'teki seçimlerde AK Parti değil, Gaziantep kazanmıştır. AK Parti'nin misyonu, Türkiye partisi olmaktır. Oy versin, vermesin herkese hizmet götürmek, hedefimiz olacak. Gaziantep'te hizmeti herkes 5 yıl boyunca kesintisiz alacaktır. 31 Mart seçimleri geride kaldı. Artık önümüze bakacağız. 5 yıl boyunca hizmet merkezli çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yerel yönetimde bunlar olurken, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde reformlarla yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart'taki rekabet geride kaldı. Artık tüm enerjimizi ülkemizi daha ileriye götürmek için harcayacağız."

Bakan Gül, ülkeyi büyütmek için var güçleriyle çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim kısır çekişmelere, vatandaşımızı yoracak hiçbir gündemle, işimiz olmaz. Ülkemizin ve vatandaşımızın daha iyi yerlere gelmesi için reformlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bu konuda hukuki, siyasi ve demokratik reformları, paketler halinde uygulamaları, özgürlüğü, demokrasiyi, sofradaki ekmeği artırarak vatandaşlarımıza layık olmaya çalışacağız. Tüm bu gayreti yaparken bir Türkiye ittifakı paydasında vatandaşlarımızı, 82 milyonunu kucaklayacak şekilde çalışmalar devam edecektir. Cumhur İttifakı olarak seçimlerde elde edilen başarı, iki partinin başarısının ötesinde, vatandaşlarımızın hukukunu, özgürlüğünü, ekonomisini güçlendirici politikalarla devam edecektir. AK Parti olarak Cumhur İttifakı'yla, kucaklayıcı misyonumuzu devam ettireceğiz."

Hükümet olarak ülkenin temel meselelerine odaklanmaya devam edeceklerini bildiren Gül, "Ülkemize karşı planlı olarak sürdürülmeye çalışılan, Türkiye'ye çelme takma girişimlerini boşa çıkaracağız. Bunu yaparken de sırtımızı her zaman olduğu gibi milletimize yaslayacağız. 82 milyon hep birlikte el ele vererek, sorunlarımızı aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Gül, oy versin veya vermesin, ayrım yapmaksızın herkesin hakkını ve hukukunu korumaya özen göstereceklerine değinerek, "Eğer Türkiye'nin ayağı tökezlerse Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de birçok yerde mazlumların ve masum insanların umudu tökezlemiş olur. O yüzden dünya insanlığının vicdanı için umut olan Türkiye, inşallah milletimizle beraber kutlu yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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abdülhamit gül ak parti Gaziantep seçim

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