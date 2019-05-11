GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ülkemize karşı planlı olarak sürdürülmeye çalışılan, Türkiye'ye çelme takma girişimlerini boşa çıkaracağız. Bunu yaparken de sırtımızı her zaman olduğu gibi milletimize yaslayacağız." dedi.

Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığındaki değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde tüm Türkiye'de ve Gaziantep'te büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'yla çıkılan yolda milletle kaynaşıp, güzel sonuçlar alındığını ifade eden Gül, bu başarıda da teşkilatların çok büyük alın terinin bulunduğunu vurguladı.

Seçim döneminde parti teşkilatındaki genç ve kadınların ulaşmadığı yerin kalmadığını anlatan Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Yapılan fedakarlıkların sonucunda da güzel bir sonuç aldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevimiz, Gaziantep'in duyduğu güvene layık olmaktır. Gaziantep'teki seçimlerde AK Parti değil, Gaziantep kazanmıştır. AK Parti'nin misyonu, Türkiye partisi olmaktır. Oy versin, vermesin herkese hizmet götürmek, hedefimiz olacak. Gaziantep'te hizmeti herkes 5 yıl boyunca kesintisiz alacaktır. 31 Mart seçimleri geride kaldı. Artık önümüze bakacağız. 5 yıl boyunca hizmet merkezli çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yerel yönetimde bunlar olurken, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde reformlarla yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart'taki rekabet geride kaldı. Artık tüm enerjimizi ülkemizi daha ileriye götürmek için harcayacağız."