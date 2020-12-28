Türkiye'ye Çin'den aşıların gönderilmesi ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği aşıların gönderilmesinin Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle bir iki gün gecikeceğini açıkladı. Koca, "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı, Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanan CoronaVac aşısı kolilerinin yer aldığı bir video da paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Cuma günü yaptığı açıklamada, Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşılarının "bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece" Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıkacağını belirtmişti. Türkiye, Çinli Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşılarından 50 milyon doz sipariş etmişti.

Bakan Koca, yaptığı bir diğer paylaşımda ise aşının zorunlu olmadığının tekrar altını çizdi. "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim" diyen Koca, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" ifadelerine yer verdi.

ANKA,DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

