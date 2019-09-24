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Türkiye’ye eğitim için gelen uluslararası öğrenciler ilk izlenimlerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programı ile Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler kariyer hedeflerini ve ilk izlenimlerini anlattı.

Türkiye’ye eğitim için gelen uluslararası öğrenciler ilk izlenimlerini anlattı

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programı ile Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler kariyer hedeflerini ve ilk izlenimlerini anlattı. Türkiye’de eğitim almanın gelecek hedeflerine büyük katkı sağlayacağını belirten öğrenciler, Türk insanın da dost canlısı olduğuna dikkat çekti.
Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programı bu yıl da dünyanın dört bir yanından yüz binlerce başvuru aldı. 2019 yılında 167 ülkeden 145 bin 700 uluslararası öğrenci Türkiye’de eğitim almak için tercihte bulundu. Yapılan mülakatlar sonucunda ise 5 bin uluslararası öğrenci Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde burs almaya hak kazandı. Üniversitelerin akademik dönemlerinin başlamasıyla birlikte de Türkiye’de eğitim almaya hak kazanan uluslararası öğrenciler ülkemize gelmeye başladı. YTB Uzmanları tarafından havaalanlarında karşılanan öğrenciler Türkiye’deki ilk izlenimlerini ve kariyer planlarını anlattı.

Dünyanın en büyük havaalanını gördüm
Kongo’dan gelen Muyumba Christian Aıma Cedeon Fundy, Türkiye Bursları programını dünyadaki diğer burs programlarından daha avantajlı olduğu için seçtiğini dile getirdi. Türkiye’nin dünya çapında birçok markası olduğunu aktaran Fundy, “Türkiye’nin dünya çapında birçok markası var. Türkiye denilince insanın aklına ilk olarak Türk Hava Yolları geliyor. Her yerde ismini duyuyoruz. Bunun yanında Türkiye’de ırkçılık ile karşılaşmıyorsunuz. Ben Avrupa ve ABD’ye de başvuru yapmak istedim, fakat oralarda ırkçılık olduğu için tercih etmedim. Türkiye’ye ilk defa geldim. İlk olarak İstanbul Havalimanına indim. Gerçekten müthiş bir manzara ile karşılaştım. Dünyanın en büyük havaalanını gördüm. Türkiye hakkında çok araştırma yaptım ve en yakın zamanda da internette gördüğün fotoğrafları canlı canlı görmek istiyorum. Türkiye’de eğitim aldıktan sonra ülkeme geri döneceğim. Burada öğrendiklerimi ülkeme götüreceğim” diye konuştu.

Ufkumu genişletmek ve Türkiye’yi keşfetmek istiyorum
Türkiye’nin kariyerine çok büyük katkısı olacağını söyleyen Zambiyalı Dıana Tehıllah M’hango, ufkunu genişletmek ve farklı yerler keşfetmek için Türkiye’ye geldiğini anlattı. Türkiye’de ırkçılık olmadığına dikkat çeken Dehanamang, “Türkiye Bursları programını bir arkadaşımdan duydum. Programı web sitesinden inceledim ve bana uygun bir program olduğuna karar verdim. Daha sonra Türkiye Burslarını kazandım ve Türkiye’ye geldim. Çok güzel bir ülke ile karşılaştım. Türkiye Avrupa’nın bir parçası ve burayı çok seviyorum. Burada ufkumu genişletmek, farklı diller öğrenmek ve bu ülkeyi keşfetmek istiyorum. Ayrıca burada ırkçılık yok. Türk insanı dost canlısı ve çok kibar. Türkiye’nin bana farklı kariyer imkânları sunacağına inanıyorum. Türkiye Kariyerime Büyük Katkı sağlayacak” dedi.

Türkiye burslarını ülkemdeki gençlere tavsiye ediyorum
Pakistan’dan yüksek lisans için Türkiye’ye gelen Arifa Zardaal da Türkiye Bursları programını ülkesindeki bütün gençlere tavsiye ederek, “Ben Pakistan’da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. Şimdi de yüksek lisans için Türkiye’ye geldim. Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yüksek lisans yapacağım. Pakistan’da bölümde okurken öğretmenlerim bana Türkiye Bursları programından bahsetti. Ben de bu programa başvurdum. İnşallah Türkiye’deki eğitimimin ardından, ülkeme dönüp Türkçe öğreteceğim. Türkiye Bursları programını da ülkemdeki bütün gençlere tavsiye ediyorum” dedi.

Türkiye’ye eğitim için gelen uluslararası öğrenciler ilk izlenimlerini anlattı

Türkiye’ye eğitim için gelen uluslararası öğrenciler ilk izlenimlerini anlattı

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